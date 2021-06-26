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疫情讓20年老店關門！他疑惑「為何2個月都撐不了」　網友曝真相

▲▼ 用餐,吃飯,聚餐,餐廳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲疫情衝擊讓老店關門，他好奇「為何撐不過2個月」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣5月中旬爆發嚴重疫情，進入三級警戒至今已經1個多月，各行各業均受到嚴重衝擊，像是許多知名的餐飲老店都吹起了熄燈號。一名網友在批踢踢表示，為什麼一間經營20多年，平日生意都很好的餐廳，會撐不過這2個月的疫情，文章一出立刻網友熱議。

經營十、二十年多的知名餐飲老店不敵疫情關門歇業，把餐廳內的桌椅、餐具及廚具等全面出清，自從5月國內疫情大爆發、全國進入三級警戒後，類似的情況不斷在各地上演，讓許多饕客覺得十分可惜。一名民眾說，「我們本來也是想說，要去吃吃看，也是剛剛才知道，它可能要歇業了」。

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▲▼20年餐廳不敵疫情！ 網友問：「2個月都撐不了」引熱議。（圖／東森新聞）

▲網友在批踢踢發問，為何老店賺20年，撐不過2個月。（圖／翻攝自批踢踢）

疫情讓許多名店關門，有網友就好奇，一間經營20年的餐廳，客人每天絡繹不絕，不料5月三級警戒宣布不久，就突然要歇業，「疫情5月中到現在，算兩個月好了，這樣就撐不住了」、「這些店20年賺的錢，都到哪裡去了」、「會做20年，肯定就是有賺，如果過去有賺錢，怎麼會2個月的虧損都撐不下去呢」。

網友看了文章後表示，「開店最重要就是現金流，之前盈餘可能轉作其它投資或分紅」、「因為看不到盡頭，不知道要賠到何時，不如提早收掉」、「跟股票一樣止損的概念，何況根本不知道，疫情何時會結束」、「兩個月虧給你看了，不收起來，難道還要繼虧」。

餐廳停止營業，但房租、水電等開銷成本依舊，其中大型餐廳經營更加困難，像是以300坪店面來說，2個月的房租加上人事成本，可能就要賠掉1、200百萬，相較於連鎖餐飲還能周轉金流，獨立經營的餐飲業者只能苦撐，或是透過轉型，加送外賣尋求出路。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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