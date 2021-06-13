深夜喝酒談心！女孩溺水「5同學全跳了」搶救援…隔天撈出4具遺體

▲女子墜河5人下水救援4人遇難。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南許昌長葛市一行7名年輕男女6月12日凌晨在河邊喝酒，期間有人說了些厭世話，其中1人突然翻越護欄跳入河中，後相繼又有5人入水企圖營救。經多方救援，落水人員已經全部打撈上岸，7人當中4人不幸死亡，包括1名女性和3名男性。

據《極目新聞》報導，事發河南省長葛市趙莊橋附近，現場影片顯示，現場有多名穿著制服的工作人員，河面上還停放有皮劃艇等搜救工具。

另一段影片顯示，有消防車趕到事發現場，眾多民眾則站在大橋上圍觀。事發現場一名目擊者透露，事發時間為12日凌晨3時許，當時好幾人相約在河邊喝酒，期間一人掉入河中，部分同行人員下河救人，其中1女3男不幸溺水身亡。目擊者也稱，溺水的幾名當事人均為剛剛參加了高考（大陸大學入學考試）的學生。

12日下午2時許，長葛市人民政府辦公室接線工作人員證實確有此事，但具體情況他並不清楚，相關部門仍在調查中。

許昌市應急管理局相關工作人員回應，事發前多人結伴而行，其中一名女子酒後墜河，此後同行的另外部分人員先後下水救人。目前，現場救援工作已經結束，落水人員均已被打撈出來，其中1名女性以及3名男性不幸遇難。

至於幸存的女性是最先墜入河中的女子，還是此後下水救人的女子？對此，上述工作人員也表示，目前並不清楚幸存女性的身分。

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