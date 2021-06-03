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陸高考下周登場　官方為考務人員接種疫苗、設2.6萬間隔離考場

▲▼大陸2021年高考。（圖／CFP）

▲大陸高考舉行在即，考生接受檢測。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國高考即將於6月7日、8日舉行，今年報考人數達到1078萬人，較去年多7萬人。另外，為了因應疫情，大陸教育部特別為考務工作人員接種了疫苗，並開設了2.6萬個備用隔離考場。

大陸教育部高校學生司副司長李強3日表示，今年高考全國報名人數1078萬人，比去年增加7萬人，全國共設考點7200多個、考場46.6萬個，其中有2.6萬個備用隔離考場，涉考工作人員140多萬人，其中監考人員95萬多人。

▲▼大陸2021年高考。（圖／CFP）

李強指出，在前期防疫部署的基礎上，針對近期個別地區新增本地新冠肺炎確診病例情況，教育部會同國家衛生健康委進行了專門會商，要求各地時刻繃緊疫情防控這根弦，進一步加強統籌領導，強化教育、衛生等部門工作協調，嚴格落實防疫措施，加強防疫教育和培訓，科學規範做好考務工作人員疫苗接種，切實保障考生和考務工作人員安全健康。

李強提到，嚴打「助考」違法犯罪，教育部指導各地積極採取多種檢測手段，防止各種作弊工具進入考場；採取多證核對、人機比對等措施嚴防替考；同時，也配合公安部門嚴厲打擊「助考」違法犯罪活動。

針對6月部分地區將進入颱風、洪澇等災害多發期，李強表示，教育部已同國家氣象局、地震局等有關部門專門建立了信息通報和會商機制，將及時研判災害預警信息，並指導各地進一步完善應急預案，加強應急演練，確保突發情況能夠快速反應、協同配合、穩妥處置，特別是做好備用考點和考務工作人員準備，寧可備而不用，不可用而不備。

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