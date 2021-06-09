甜美學姊邀約「一起泡圖書館」　南京大學招生海報挨批物化女性

▲南京大學找來長相甜美的學姊替考生加油，並趁機宣傳。（圖／翻攝南京大學官方微博）

記者為魏有德／綜合報導

南京大學7日推出的一組招生宣傳海報，內容是一群長相清甜美秀的女學生站在校門口，手上分別舉著「你想不想和我一起泡在杜廈圖書館」、「你想不想讓我成為你的青春？」等標語，引起網友熱烈討論。不過，招生廣告也讓校方被外界質疑是「物化女性」，使學校緊急撤下相關宣傳內容。

▲南京大學招生宣傳內容惹議。（圖／翻攝楚天都市報）

《楚天都市報》報導，6月7日，高考的第一天，南京大學通過官方微博和官方微信發佈了一組招生宣傳海報，內容為南大學長學姐為高考生加油，歡迎考生報考南京大學。

▲南京大學學姊手持的海報寫著，你想不想和我一起泡在杜廈圖書館。（圖／翻攝南京大學官方微博）

值得注意的是，其中一張海報是一名穿著露臍裝、帶有甜美微笑的長捲髮學姊，站在南京大學的大門口，胸前手持一張白紙寫著，「你想不想讓我成為你的青春？」另一張海報則是一名綁著麻花辮、長相秀麗的女生手持標語，「你想不想和我一起泡在杜廈圖書館，從早晨到夜晚?」

據了解，南京大學整組海報是為了替考生打氣，舉牌加油的同學有男有女，其它標語還有，「你想不想在星雲樓領略藝術磅礡之美？」、「你想不想撫摸南大每一個建築上歷史留下的印記？」等，並無低俗或煽情內容出現，不過，網友仍批評利用長相甜美的學姊，配上帶有撩撥意味的宣傳詞，有物化女性之嫌。