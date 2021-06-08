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陸考大學迷信「七上八下」　穿「紫內褲」吃必勝客「必中！」

▲▼大陸高考「祈福」怪招多 。（圖／翻攝 酷玩實驗室）

▲大陸高考相傳穿「紫內褲」必勝。（圖／翻攝 觀察者網）

記者任以芳／綜合報導

一年一度大陸高考今（8日）是最後一天，由於錄取率不高，只要考上大學就能翻身，不少家長比學生還緊張。近年衍生不少祈福怪招，像是穿旗袍「旗開得勝」、手舉向日葵都不稀奇。有家長帶孩子吃必勝客，穿紫色內褲應考，甚至連菩薩都請出來。

依照慣例，華人社會過年、打麻將一定要「穿紅內衣」，相傳可以招喜氣。大陸民眾口味更重，在電商平台上搜索「高考內褲」四個大字，出現的顏色讓人好驚嚇，竟然是「正紫色，上面印有「金榜題名」四個大字。

根據大陸網友說法，穿一條紫內褲功力不夠，要就是穿一雙！這樣意味著，穿上進考場就能「紫腚對」。超奇葩的營銷手法，家長們真的買單，光是某家電商業者銷量，月售2000多條，全是高考前一週衝出來的量。

另外，紫色祈福內褲前身更幽默，傳說一開始大陸家長把紫藥水塗在孩子的屁股上，後來覺得太麻煩，才換成直接買紫色內褲。

▲▼大陸高考「祈福」怪招多 。（圖／翻攝 酷玩實驗室）

▲大陸高考「祈福」怪招多 。（圖／翻攝 觀察者網「酷玩實驗室」）

例外，大陸媽媽們長期以來都深信，穿旗袍送孩子上考場，肯定「旗開得勝」，衩越高越好；爸爸團被要求組團穿馬褂，寓意「馬到成功」。日前，大陸電視劇《小別離》加入高考劇情，媽媽願意「把旗袍開衩到胳肢窩」。

除了穿，吃、住也有講究，比如考試前一定要去必勝客，還有家長請出菩薩加持！另外，很多考生早上考完試，中午會找附近酒店休息一下，選房間號很關鍵。

大陸家長深信成語「七上八下」，高考期間會8開頭的房號的而被視為觸霉頭，最受歡迎的就是帶7的門牌號。說到底，三年苦讀一考便知，再多「祈福」手段只是求個安心。

▼大陸高考「祈福」怪招多 。（圖／翻攝 觀察者網「酷玩實驗室」）

▲▼大陸高考「祈福」怪招多 。（圖／翻攝 酷玩實驗室）

　　

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