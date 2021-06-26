快篩試劑1盒近2千！貴國外5倍　消基會籲政府：公費供應每人2劑

▲超商、藥局開賣家用快篩試劑。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情仍維持三級警戒，中央日前宣布，民眾可於各通路直接購買。消基會今（26日）指出，目前市售的5款試劑，包含4款進口商品和1款國產品，但價格不斐，一盒（6片）總價就要近2000元，呼籲政府應向英國看齊，補助民眾每人2劑快篩，藉由公費供應，鼓勵民眾自主快篩。

消基會董事長黃怡騰表示，自政府開放銷售快篩劑之後，不少消費者發現，面對初上架銷售的快篩劑，價格訂得特別的高，特別是和早已在國外銷售許久的新冠肺炎快篩劑相比，價格訂得真的高出不少，因此有一些消費者紛紛前來，向消基會投訴市售新冠肺炎快篩劑售價過高的現象，要求業者調整，或請求政府拿出辦法來對應。

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有消費者向消基會反應，說他已經買到新冠肺炎快篩劑並立即親自使用，對於所顯現的「陰性」結果，消費者固然感到安心，但是卻也表示，一片新冠肺炎快篩劑售價315元，一盒（6片）總價要近2000元（1700-1890元），這筆開銷實在不低。

消基會表示，從資料看來，歐洲、美國，甚至亞洲地區的居家新冠肺炎快篩劑，部分國家（英國、德國）係以「免費提供」策略，方求換取疫情清零效果，例如英國民眾每人每週可以向政府免費申請使用二份新冠肺炎快篩劑，1份內含7組，英國政府為此要求民眾如果在家完成自主篩檢後，必須上網登記每次的篩檢結果，提供政府控制疫情及疫調的參考。

黃怡騰說，英國政府採取的這種做法，由公家出錢提供新冠肺炎快篩劑，換得民眾自主配合疫情控制，公私兩得宜，不用說疫情控制，一定可以得到不錯的效果。

另據消費者反應，「羅氏快篩試劑」在歐盟地區零售價格每劑約為6歐元，合新台幣207元，換算為台灣五入的價格，應該在新台幣1,035元，但同一廠牌的新冠肺炎快篩劑，在台灣的售價，卻在1,800元，較諸國外貴5成，另外，德國Boson藥廠生產的簡易試劑，在德國售價約合新台幣100元，但在國內的報價，卻高達新台幣500元；至於歐洲的抗原型新冠肺炎快篩劑，在歐洲一劑要價約合新台幣164元；核酸型新冠肺炎快篩劑，一劑則僅要價新台幣1,400元。

黃怡騰指出，快篩劑是消費者在疫情脅下的自保工具，但政府迭至目前為止，並未全面採取「廣篩」以及公費「普篩」措施，使得目前所局部開放「居家自主新冠肺炎快篩劑」可以自費購買使用後，上架初期，由於供應不足，加上「民眾基於自保需求」對於新冠肺炎快篩劑的需求，自然是十分的鉅大，在此情形下，新冠肺炎快篩劑變得「奇貨可居」，價格居高不下，也就成為必然的現象，但是，以如此高的價格供應予自主採檢的民眾，再怎麼說，都不合情理！

黃怡騰認為，目前快篩劑會如此昂貴的原因，主要在於有一個影響價格的重要因素一直存在，那就是「目前政府並沒有提供免費或公費快篩服務」！如果政府早就已經提供民眾普篩的機會，並在全國各地廣設決篩站，方便民眾接受快篩檢驗，在普篩情形下，民間自無另行購買新冠肺炎快篩劑的需求，既無需求，快篩劑銷售價格就一定沒有過高的條件。

消基會呼籲政府，應該勻撥紓困或防疫的龐大經費，拿出一部分經費，在政策上普設快篩站或以專案進口方式，提供民眾一定數量的快篩試劑，藉由公費供應的手段，提供民眾自主快篩，鼓勵民眾共同配合防疫，共同抓出無症狀的病毒帶原者，阻斷傳播鏈，消滅疫情。好讓各行各業得以儘快恢復商機，國家人民可以回復生機，不再受苦。



