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台隆手創館開賣快篩試劑　全台8間門市6／26上架

▲台隆手創館開賣居家快篩。（圖／台隆手創館提供）

▲台隆手創館開賣羅氏家用快篩。（圖／台隆手創館提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨新冠疫情在台深入社區，日前官方核定居家快篩試劑上市，台隆手創館今（6／25）宣布，將從明（6／26）起於全台8間門市同步開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，並祭出防護噴劑的加購價優惠，羅氏居家快篩套組售價1,800元，加購防護噴劑商品可現省81元。

▲台隆手創館開賣居家快篩。（圖／台隆手創館提供）

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▲羅氏家用檢測套組僅需15分鐘便可得知結果。

衛福部食藥署日前核准數款居家快篩產品開賣，日前已於4大超商、屈臣氏、康是美、全聯等通路上市，台隆手創館也宣布將於旗下各分店開賣，意即不僅超商超市通路，連百貨內也能買到了。

台隆手創館開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，5入售價1,800元，與屈臣氏、信東、大樹等連鎖藥局價格一樣，另祭出加購價優惠，只要購買快篩試劑，可使用99元，加購原價180元的銀彈900抗菌防護噴劑。

▲台隆手創館開賣居家快篩。（圖／台隆手創館提供）

▲銀彈900抗菌防護噴劑，原價180元。

羅氏家用檢測套組特色為檢驗時間快，約15分鐘便可知道檢測結果，與另款福爾威創家用檢驗套組相同，其他包括盧西拉、萊析樂與英斯特等候時間則為30分鐘，羅氏單劑售價平均為360元，而同抗原試劑原理的福爾威創，單價約340元至350元。

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