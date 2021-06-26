LIVE／屏東群聚案「Delta病毒比對」結果　陳時中最新說明

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中央流行疫情指揮中心今日下午2點召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。屏東一對從秘魯返台確診祖孫昨日證實感染印度變種Delta病毒，指揮中心進一步調查接觸者屏東計程車司機等7人群聚，進行基因定序，結果預計記者會中宣布，若有人感染Delta病毒，將成為國內首起本土Delta病例。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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屏東縣府調查枋山染疫計程車司機（案14298），發現乘客、友人及乘客友人的家人都確診，本土群聚包含7人、2家庭；值得注意的是，司機載送乘客與家屬確診，家屬與一對秘魯返國確診祖孫為親戚，返台後居家檢疫；據了解，祖孫倆返台後於屏東枋山居家檢疫，雙方就住在隔壁。

根據指揮中心6月15日公布的境外移入個案，案13332、案13333分別為本國籍50多歲女性及未滿10歲男性，6月6日一同自秘魯返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至自宅居家檢疫，2人於6月11日出現發燒等症狀，6月14日通報衛生單位後安排採檢送驗後確診。

由於去年8月首次被發現的秘魯變異株Lambda，從今年4月以來約佔秘魯確診案81%的比例，且蔓延29國，屏東案例爆發後，外界也相當關心秘魯變種病毒是否入侵台灣。經過基因定序，指揮中心昨日宣布祖孫感染的不是秘魯變異株，而是印度Delta變異株。