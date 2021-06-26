Delta病毒侵台！孫大千「5點建議」喊話政府：確實超前部署

▲孫大千呼籲政府面對Delta病毒應確實超前部署。（圖／記者李毓康攝）



實習記者周依儒／綜合報導

面對印度變異株Delta病毒入侵，台灣防疫再拉警報。國民黨前立委孫大千日前就在臉書上呼籲政府應確實超前部署，並提出五項建議，「以免當Delta變種病毒進入台灣，造成更重大的傷亡之後，再來後悔莫及。」

孫大千建議，政府應該積極展開措施，包括以高價超額下單具有防禦變種病毒能力的二代疫苗，包括美國的Novavax、法國的賽諾菲疫苗、或者是輝瑞及莫德納的第三劑疫苗（Booster Shot），並強化入境隔離檢疫的規範，窮盡所有力量將Delta變種病毒擋在國境之外。

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▲孫大千提出5項建議。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）



孫大千說，除此之外，政府也應擴大補助各醫療院所的防疫物資及醫療設備採購，包含防護衣、呼吸神器、救命神器、PAPR等，來提升防疫醫療量能；針對確診病患安置，也應興建輕症醫院來取代專責防疫旅館，讓輕症換者能夠得到全天候的即時照顧，避免猝死憾事發生，而防疫旅館則必須有明確標準來規範管理、清掃作業，並補助足夠的防護措施給防疫旅館的防務人員，將防疫旅館視同邊境作戰。

孫大千表示，當Delta變種病毒全面引爆世界各國另一波疫情高峰的時刻，台灣恐怕很難置身事外，政府應該記取此次驕傲自滿的失敗教訓，真正進行超前部署，執行防疫曲線超車的策略，才不會等到憾事發生才後悔莫及，「倘若台灣有幸能夠盡快地走出這一波本土疫情，已經發生過的劇本，拜託！千萬不要重來一次。 」