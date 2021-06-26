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越南妹曝「京元電移工伙食」！配菜僅蛋+3塊肉　怒：你們吃嗎？

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Yến Vân）

▲移工便當菜色讓人看了超心疼。（圖／翻攝自Facebook／Yến Vân）

記者施怡妏／綜合報導

苗栗縣議員曾玟學日前在臉書貼出數張照片，指出外籍移工個人物品被擅自打包得像垃圾一樣堆在走廊，更推積在大街上，宛如垃圾山，引起外界關注京元電對移工管理失當的問題，一名越南網友就曬出京元電提供的給外籍移工的伙食，內容物只有雞腿、蛋跟白飯，讓人看了超心疼，對此，網友們狂喊「太扯！」

越南網友Yến Vân在臉書發文，「這樣的便當，給你們，你們要吃嗎？」表示這是京元電給外籍移工的伙食。只見圖片中，便當有三分之二格都是白飯，另外一格則是放了一顆未剝的水煮蛋，以及3塊肉，沒有青菜以及其他配菜，原PO看了超心疼，「能不能將心比心，如果今天你們在國外工作被人家這樣對待，你們會如何感想？」

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貼文一出，引來許多越南和台灣的網友留言，驚訝直呼「太誇張」，「腳尾飯是不是，真是爛透了這個」、「我覺得如果便當是真的這樣，就很過分」、「台灣工作環境就是如此惡劣，看了很難過」。此外，有網友在留言區放上照片，表示公司將員工便當隨意放在地上，與雜物堆在一起，並寫道「這是工人的餐，不是垃圾，不要誤會」。

但也有人認為，如果是免費供餐的話，沒有什麼好嫌棄的，「如果是免費的話我覺得我會吃，吃膩了頂多自己買，而且台灣人大部分是沒有免費午餐吃的，想吃要自己訂，當然菜色是不太好，如果是收到便當的本人反應而公司不聽才來檢討吧？為什麼要說這種讓人不舒服的話？什麼叫給你們台灣人吃你們如何感想？」

事實上，苗栗爆發移工群聚感染後，實施移工禁足令，除了上下班時段外，不允許外出，上下班會由仲介安排交通，生活物品也是由仲介及雇採買。原PO表示，「現在連自己要買吃的、水、水果，統統不能進宿舍，其實我也不知道他們的伙食費怎麼付的，但是姐妹們的反應就是，宿舍供的便當他們無法吃，因為沒什麼東西可以吃」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲菜色獲得改善。（圖／翻攝自Facebook／頭份竹南大小事）

事後，原PO昨日晚間在臉書社團「頭份竹南大小事」留言，表示便當菜色已經改善了，便當一樣是三分之二的白飯，但是肉變成炸肉排，還有高麗菜及綠色蔬菜，看起來較之前豐富，「剛剛得知，姐妹們有反應，今天晚餐有改進很多了，已經有配上水果，謝謝大家對外籍移工的關心和維護，感謝」。

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