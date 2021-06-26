三級警戒延長恐釀「另類災情」？　立院法制局提醒正視心理壓力

▲全國新冠肺炎疫情維持三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出、避免聚會。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

全國三級警戒再度延長至7月12日，立法院法制局提醒，民眾為防疫盡量待在家中，卻也造成活動空間狹小、運動及日曬不足等問題，持續的壓力恐造成民眾心理、身體上的另類災情，建議政府應及早因應。

立法院法制局近日提出「抒解疫情期間社會心理壓力議題研析」報告，提出「中央疫情指揮中心專家諮詢小組增加心理衛生專業人員」、「社區心理衛生中心宜以非人際接觸之管道加強熱區社區服務」、「每日記者會宜增加心理衛生宣導，加強國人心理支持」等3項建議。

法制局指出，從5月19日全國新冠肺炎疫情警戒提升至第三級以來，迄今已超過1個月，三級警戒期間全台各級學校停止上課，許多機關及企業也以居家上班的措施應對來勢洶洶的疫情。

法制局表示，民眾為防疫盡量待在家中，卻也造成活動空間狹小、運動及日曬不足等問題，若三級警戒持續延長，持續的壓力恐造成民眾心理及身體上的另類災情，政府宜及早因應。

法制局指出，目前中央流行疫情指揮中心擁有20多位涵蓋傳染病學、感染科、胸腔科、小兒科與公共衛生專長領域的顧問團 ，除上述專家外，宜增加社會心理衛生專家人數。

法制局建議，藉由專家諮詢小組的專業建議，能適時提供抒解社會大眾在防疫、隔離期間精神壓力的相關解方，並透過有效政策工具的執行達成。

法制局也提到，為促進民眾心理健康概念，並落實心理衛生服務社區化目標，各地衛生局設有社區心理衛生中心加強社區心理衛生服務，衛福部亦建置安心專線1925。

不過，法制局說，疫情爆發後，雖然在心理衛生中心可以看到一些減壓、抒壓的影片宣導，但目前迫於醫療量能降載及避免群聚等要求，如雙北相關的社區心理諮商門診服務均已休診、心理諮詢站亦暫停服務。

法制局建議，相關心理健康諮詢門診服務可透過電話、視訊等方式持續進行，社區心理衛生中心專業人員更可與里、鄰長合作，透過非人際接觸之管道加強熱區社區之服務與宣導，適時發揮心理衛教與心理支持等功能。

法制局指出，衛福部過去設置有「災難與創傷心理資訊網」、心快活等網路專區，配合新冠肺炎疫情，亦在心理及口腔健康司網站下設有「疫情心理健康」專區，推出如心情溫度計量表 、「安靜能繫望」緩解心理壓力5大招 、PEACE五步心理健康等措施，相關部會亦推出如電子書免費閱讀、教學資源等網路資源。

法制局認為，上述內容相對單純，或屬專業運用，且多為各種網路資源之連結，造成資訊散落於各網站不易搜尋，建議主管機關宜速彙整相關心理衛教資訊，並整合至防疫專區網站，也應透過更多更淺顯易懂之相關影片、更易觸達之管道推廣，避免過多口號式之衛教宣導。

法制局也建議，政府可透過中央疫情指揮中心每日記者會，加強宣導相關心理衛教資訊，加強國人心理支持以度過此次重大疫情壓力難關。

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