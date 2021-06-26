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香港《蘋果日報》停刊　陸港澳辦：美西方政客大做文章是枉費心機

▲香港蘋果日報面臨停刊危機。（圖／路透）

▲香港《蘋果日報》停刊，台灣政府和西方媒體陸續聲援。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

香港《蘋果日報》24日出版最後一份報紙後停刊，引起歐美批評港府打壓新聞自由，美國總統拜登也透過白宮發表聲明，要求北京停止針對獨立媒體，並釋放被拘留的記者和媒體高管。對此，國務院港澳事務辦公室發言人昨25日發表談話，就美西方一些政客針對香港警方依法對《蘋果日報》採取執法行動和《蘋果日報》停刊，指手畫腳、說三道四，表示強烈譴責。

港澳辦發言人說，西方政客圖謀借所謂「言論和新聞自由」的幌子詆毀《香港國安法》，以實現其亂港遏中的目的，注定枉費心機。

發言人指出，香港國安法實施一年來，香港法治、市民生活發展重回正軌。香港國安法打擊的只是極少數人危害國家安全的行為和活動。自從香港國安法實施後，進入香港的境外新聞媒體及從業者有增無減。足以令「國安法扼殺言論和新聞自由」的汙蔑不攻自破。

陸官媒《環球時報》報導指出，香港中國學術研究院研究部主任呂祥表示，《蘋果日報》長期以來秉持的極端政治立場，讓主流企業不會在上面投放廣告，單靠每天很小的發行量，根本無法維持生計，其本身就面臨著經營問題。

呂祥說，美方所謂的聲明是預設立場，是西方干涉中國內政的一種手段。美國在操控別國輿論方面很有經驗，玩起這種把戲得心應手。

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