反制！大陸也告上WTO　起訴澳洲相關反傾銷和反補貼措施

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸商務部官網24日下午宣布，就澳洲對自中國進口鐵道輪轂、風塔、不銹鋼水槽產品採取的反傾銷和反補貼措施在世界貿易組織（ WTO）爭端解決機制項下提出起訴。

發言人高峰表示，澳洲於2019年對自中國進口的鐵道輪轂、風塔分別採取或延長反傾銷措施，於2020年對自中國進口的不銹鋼水槽延長反傾銷和反補貼措施。在這三起案件中，澳方認定傾銷與補貼的做法涉嫌違反WTO「反傾銷協定」和「補貼與反補貼措施協定」。

高峰表示，當前，WTO面臨前所未有的挑戰；中方反對濫用貿易救濟措施的行為，這不僅損害中國企業的合法權益，也損害WTO規則的嚴肅性與權威性。

他強調，中方希望通過將澳方有關反傾銷、反補貼措施訴諸WTO爭端解決機制，既維護中國企業的合法權益，同時也是維護多邊貿易體制和WTO的權威性、有效性。希望澳方採取切實行動，糾正錯誤做法，避免對相關產品貿易的扭曲行為，盡早使相關貿易回到正常軌道。

澳洲政府本月18日宣布，因中國對澳葡萄酒徵收反傾銷稅，澳方已正式向WTO投訴。澳洲政府的聲明稱，向WTO提出正式投訴是為保護澳洲葡萄酒生產商的利益。