港蘋停刊陸委會批「中共打壓」　國台辦籲：民進黨縮回黑手

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

香港《蘋果日報》23日午夜起停止運作，24日出版最後一份報紙，我陸委會抨擊中共政治打壓，也敲響了香港新聞、出版、言論自由的喪鐘。大陸國台辦發言人馬曉光24日回應稱，這是維護香港繁榮穩定的應有之舉，任何人無權干涉，他還呼籲民進黨「縮回插手香港事務的黑手。」

港蘋因部分報導內容，被港府指涉嫌違反國安法，被凍結1,800萬港元資產，出現資金鏈斷裂，以致壹傳媒有限公司董事會經緊急決議後，決定香港《蘋果日報》23日午夜起停止運作。

▲香港《蘋果日報》24日發行最後一份實體報紙，宣告26年歷史畫下句號。（圖／達志影像／美聯社）

陸委會對此表示，這個不幸的事件不僅敲響了香港新聞、出版、言論自由的喪鐘，同時也讓國際社會見識到極權專制的中共政權，為打擊異己，無所不用其極的鎮壓手段。陸委會稱，對於香港媒體遭到港版國安法及當權者一連串的政治打壓，導致無法運作，感到非常遺憾，並予以嚴正譴責。

大陸國台辦24日回應陸委會說法，國台辦發言人馬曉光反批，民進黨和一些「台獨」頭面人物與黎智英及其所創辦的《蘋果日報》沆瀣一氣，亂港謀「獨」，世人皆知。他抨擊，民進黨搬出慣用的所謂「民主自由」伎倆，意欲欺騙輿論，為企圖亂港謀獨的違法行為辯護，給插手香港事務，謀取政治私利的罪惡行徑打掩護。

馬曉光說，「正告民進黨當局，立即縮回插手香港事務的黑手，違法必被究，一切罪惡必遭嚴懲。」

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