吳釗燮示警中共「武統」　國台辦稱：戈培爾式話術

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／北京報導

外交部長吳釗燮接受CNN專訪，坦言大陸對台軍事恐嚇升級，「必須對武統做好準備」，但也強調中共若要攻台，會付出代價。大陸國台辦發言人馬曉光25日對此回應稱，若頑固堅持「台獨」立場，膽敢鋌而走險，幻想「以武謀獨」，必將遭致毀滅性失敗。

馬曉光還形容，吳釗燮的說法，是「毫無廉恥的『戈培爾式』話術。」他說，吳釗燮顛倒黑白，為民進黨當局謀「獨」挑釁的惡劣行徑辯解，企圖靠編織謊言、甩鍋大陸來欺騙台灣民眾、誤導國際社會。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

馬曉光指控，當前台海形勢複雜嚴峻的根源是民進黨與「台獨」分裂勢力加緊勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁。

對於吳釗燮說，大陸對台軍事恐嚇升級，馬曉光回應稱，我們（中國大陸）採取的多種措施是針對上述挑釁的有力回擊、他說，「吳釗燮之流」出於頑固「台獨」本性，把寶押在外部勢力身上，「挾洋自重，鼓吹戰爭」，妄圖把廣大灣同胞的身家性命拉進「台獨」製造的深淵，不僅不會得逞，而且終將難逃歷史的審判。

馬曉光表示，我們正告吳釗燮之流，若頑固堅持「台獨」立場，膽敢鋌而走險，拿兩岸同胞的利益福祉和台海和平穩定作賭注，幻想「以武謀獨」，必將遭致毀滅性失敗。

外交部長吳釗燮23日接受CNN專訪，他表示，中國大陸的軍事威懾不斷升級，台灣必須準備好，應對可能發生的軍事衝突。他指出，北京對南海等地區的領土野心日益壯大，台灣在此方面極具重要性，「雖然中國國防預算約為我國15倍，但台灣如今正在改革軍隊，加強與發展軍事能力。」

所謂戈培爾效應，是指以含蓄、間接的方式向個體發出訊息，而個體無意識地接受了這種訊息，從而做出一定的心理或行為反應。據約瑟夫·戈培爾本人解釋：「如果你說的謊言範圍夠大，並且不斷重複，人民最終會開始相信它，當謊言被確立的期間，國家便可阻隔人民對謊言所帶來的政治，經濟和軍事後果的了解。」

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