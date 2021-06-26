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「多做核酸檢測」防變種病毒　鍾南山：廣州還要興建5千人隔離站

▲▼新冠肺炎,廣東,廣州,核酸檢測。（圖／路透社）

▲廣州採部分封區＋大規模普篩，揪出躲藏的變毒。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

印度變疫株Delta病毒入侵廣東廣州，近一個月來疫情迅速爆發，大陸官方緊急防堵。針對目前疫情防控，大陸工程院院士鍾南山最新指出，廣州清查傳播鏈做的很迅速，建議加強人員隔離時間內的核酸檢測次數，是最有效的辦法。鍾南山也透露，「大陸官方即將在廣州興建5千人獨立空間的國際健康驛站，有效防堵變種病毒入境。」

世界衛生組織（WHO）於25日舉行新冠肺炎例行發布會，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）表示，印度變疫株Delta病毒是目前最容易傳播的變種毒株，正在未接種疫苗的人群中迅速傳播。「未來還會出現新的變異株，病毒會進化，但可以通過遏製病毒傳播來防止新變異株的出現。」

▲防疫人員在廣州番禺封控區實施健康篩查登記。（圖／CFP）

▲大陸在廣州要興建5000個獨立的空間隔離驛大樓，安排專業人員、設備進駐防堵病毒。（圖／路透社）

目前廣州還在面對難纏的印度變種毒株，中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山指出，大陸各地採用「隔離旅館」當檢疫站，嚴格來說不符合防疫標準，有傳染的破口風險。

鐘南山表示，舉例廣州某些高發區採取整區都是酒店隔離，但普通酒店作為隔離酒店是不太合格的。目前，超過80%以上，甚至接近90%國外來往的旅客出入廣州。

鐘南山也透露，近期將在郊區建立一個占地25萬平方米的廣州國際健康驛站，有5000個獨立的空間，房間嚴格按照隔離（標準），不會互相傳染，這樣才叫隔離酒店。

▲▼2021.6.19隔離酒店、行李ＰＣＲ 。（圖／記者任以芳攝）

▲廈門隔離旅館新增抽血檢疫項目。（圖／受訪者提供）

是否該延長隔離期？鍾南山認為，大多數發病案例的潛伏期並不長，只有極少數有長潛伏期，再增加隔離觀察是「弊大於利」。「我們應該加強對這些人員在隔離時間內的核酸檢測，加強對頻度的檢測，我覺得這是有效的辦法。」

據了解，北京率先提高核酸檢測次數，入境旅客從機場到21天隔離旅館，一共要做6次核酸檢測，行李也必須做核酸檢疫。廈門隔離14天內，除6次核減，多增加3次抽血檢疫。

▼北京防疫嚴格到「旅客行李全面PCR」。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2021.6.19隔離酒店、行李ＰＣＲ 。（圖／記者任以芳攝）

▲廣州疫情升溫，民眾離城須備妥72小時內核檢報告。（圖／CFP）

▲廣州疫情升溫，民眾離城須備妥72小時內核檢報告。（圖／CFP）

談到廣州抗疫進度，鍾南山說，首先很快鎖定了傳染源，查清傳播鏈在廣州做得很快。另外，以前講密切接觸者，這個概念要改變了。

鍾南山進一步解釋，Delta毒株載量高，呼出來的氣體毒性大，傳染性很強，必須改變過去密接者概念，在同一個空間、同一個單位、同一座建築、同一棟樓，發病前四天，跟這些病人相處的都是密切接觸者。廣東採去高標準密封政策，盡可能嚴防向省外溢出。

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