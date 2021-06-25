接種疫苗仍確診？　數據：打完2劑輝瑞或AZ「比例降至0.1%」

▲ 接種疫苗不代表100%不會感染。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情肆虐全球一年多，儘管疫苗問世，也無法完全排除感染風險，國內外都出現施打疫苗後仍染疫的「突破性感染」（Breakthrough Infection）個案。但根據國外最新研究，接種二劑輝瑞/BNT疫苗或AZ疫苗後，感染比例都降至0.1%。

英國國家統計局（ONS）與牛津大學合作，針對英國去年12月至今年5月間接種疫苗的成人進行分析，6月公布上述結果。數據顯示，10萬5367名施打輝瑞疫苗者中有0.8%在接種後染疫，完成二劑接種後染疫的比例則降至0.1%；19萬2126名接種AZ疫苗者中有0.3%在接種後仍確診，完整接種後染疫比例也降為0.1%。

此外，這項研究發現，施打疫苗後感染的風險在接種第一劑後21天內最高，此後大幅降低。風險較高的族群特徵包括年齡在40歲以下、在醫療機構或養老院工作、家庭規模較大或嚴重貧困者。與未接種疫苗的確診者相比，接種後感染的個案不太可能出現症狀，病毒載量也不高。

另一方面，美國疾病管制與預防中心（CDC）4月中旬首度公開國內突破性感染個案統計數據，截至當時約出現5800例，396人需要住院治療，74人死亡。《美國有線電視新聞網》分析CDC數據指出，當時約有7700萬人完整接種疫苗，而突破性感染個案佔比非常低，預料未來將出現更多。因為疫苗並非100%有效，隨著接種人數上升，突破性感染病例也會增加。

輝瑞疫苗臨床實驗結果顯示，施打二劑後預防有症狀疾病的有效性為95%，美國真實數據則顯示有效性為91%。莫德納疫苗實驗結果顯示有效性為94%，美國真實數據有效性則為90%。

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