北農4天篩出17人確診！第一果菜市場9人確診　28攤24日起停業3天

▲北農濱江攤商營業狀況。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

北農群聚案延燒，台北市政府25日公布最新疫情狀況，北農確診新冠肺炎攤商9人、匡列接觸者13人，共28攤24日起停業3天。根據北市府透過Google Map製作的疫調地圖，水果零批場、豆芽菜區為熱區。

台北市政府25日召開防疫記者會，市長柯文哲宣布「北農專案2.0」防疫作為，先做疫調，找出哪裡是熱區，停業、消毒、居家隔離，再做PCR檢查；柯還感嘆，發現處理新冠肺炎比處理媒體容易太多。

根據北市府規劃，「北農專案2.0」熱區防疫因應作為，1.北農個案疫調圖、2.兩大熱區匡列接觸者、3.6／24起停業3天進行消毒。

北農目前累積篩檢5104人，快篩陽性28人，快篩陽性率0.55%，PCR陽性17人（代表17人確診）。柯文哲指出，全台北市篩檢2422人，才出現16人，陽性率0.7%，「北農低很多，媒體都故意誇打成疫區」。

柯文哲表示，Google map是很好用的方法，在北農專案會檢查出確診者，匡列就會有熱區，像水果零批場抓到2個、豆芽菜區抓到7個，被匡起來就停業3天。

柯文哲強調，現在做法還是一樣，先做疫調，找出哪裡是熱區，停業、消毒、居家隔離，再做PCR檢查，「北農如果沒有注意，就變成問題；如果已經在注意了，也派人進去處理，還是可以控制」；柯還感嘆，發現處理新冠肺炎比處理媒體容易太多。

副市長黃珊珊則表示，只要北農疫情還沒降溫的話，「在下禮拜會開始做完整的PCR檢測，屆時會有完整的陰性證明，通行證式這1、2天的權宜措施，會跟陳吉仲討論接下來管理方式。