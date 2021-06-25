黑人推自家品牌電動牙刷　主打「牙齒按摩」在家紓壓

▲電動牙刷市場看俏，黑人推出旗下最新款產品，主打美白紓壓。（圖／黑人牙膏提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣老牌「黑人牙膏」近幾年跨足小家電市場，近期推出旗下最新款「ET3聲波電動牙刷」，結合自家美白牙膏產品，主打去除牙漬的淨白功能，此外還有另個特殊選項為「按摩模式」，強調讓牙齒有如按摩般體驗，在刷牙時也能紓個壓。

去年起疫情爆發，民眾對於居家與身體清潔也越來越注重，依據凱度消費者2021年第一季消費者指數調查，電動牙刷是成長相當強勁的新興品類，累積購買家戶普及率已超過12%，較兩年前成長50%，在疫情期間依舊逆勢熱賣，躋身熱門小家電之一。

▲也推出黑色機身，主攻男性市場。（圖／黑人牙膏提供）

繼飛利浦與LINE FRIENDS推出雄大兔兔聯名電動牙刷之後，黑人牙膏也推出旗下最新款ET3聲波電動牙刷，主打12種客製化模式，包括3種強度與4種特殊模式。清潔模式可於早晚丶飯後深層清潔；淨白模式號稱有助去除牙漬，有感美白；護齦模式則針對敏感牙齒和牙齦用戶；按摩模式則讓牙齒宛如按摩般體驗。

搭配標榜柔軟2倍的精工螺旋刷毛，與0.01mm刷尖及六角形橫切面刷毛，能清潔後排牙齒，潔舌軟膠也有助減少舌苔，機身共有黑、白、粉三色可選擇，售價2,490元，牙刷2入組單購售價399元。

▲多種模式可適合各類消費者。（圖／黑人牙膏提供）

業者表示，將在6／28於特定通路推出「黑人Ｘ高露潔聯合品牌日」，購買10組刷頭共3,990元，就送原價2,490元的ET3聲波電動牙刷1組，僅一日限定。

台隆手創館日前引進「萬毛牙刷」引發不少網友討論，也造成商品持續熱賣，近期再引進萬毛牙刷變身電動版「音波電動萬毛牙刷」，刷頭就是由萬根刷毛所製成，號稱其刷毛含白金粒子，具抗菌、消臭等機能，該款電動牙刷充電式售價3,500元、電池式售價1,980元。

▲台隆獨家引進萬毛電動牙刷，主打萬根細毛的刷頭。（圖／台隆手創館提供）

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