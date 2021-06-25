變種病毒入侵！祕魯祖孫染「Delta變異株」　屏東小黃傳播鏈7確診

▲屏東計程車司機傳播鏈擴大，衛生局緊急進行消毒作業。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東一名自營計程車運將（案14298）染疫，爆發群聚感染，累計至今已7人確診，經匡列後發現小黃運將曾載運的一名確診乘客，其家屬與「祕魯返台確診祖孫」為親戚，引起外界憂心變種病毒是否已經入侵台灣。經基因定序確認後，指揮官陳時中今宣布，祕魯祖孫2人證實感染印度變異株Delta病毒。

屏東縣府疫調，23日新增的病例案14298為枋山鄉63歲的男子，職業是自營計程車司機，在發病確診後，衛生局立即匡列曾載運的乘客及家屬，經進一步追查後，該傳播鏈累計至今已有7人確診，就連曾與小黃司機一起用餐、泡茶的友人也通通遭到感染。

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▲小黃運將傳播鏈關係圖。（圖／屏東縣政府提供）

值得關注的是，一名曾被確診司機載送的乘客與其另外2名同住的家屬遭匡列後確診，經追查，2名家屬與台中一對確診祖孫有親戚關係，而該對祖孫是從祕魯返國；據了解，祖孫倆返台後於屏東枋山居家檢疫，雙方就住在隔壁，由於目前祕魯病毒（Lambda）已在全球擴散，蔓延至29國，外界也相當憂心該變種病毒是否已經入侵台灣。

陳時中指出，經基因定序後，發現該對自秘魯返台的祖孫感染印度變異株Delta病毒；由於Delta變異株傳播力相當強，目前全球已有逾85個國家出現變異株病例，近期全球病例數回升，經確認後發現Delta變異株病例佔七成以上，指揮中心也列出7大重點高風險國家，包括巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等，入境後均需入住及中檢疫所14天，並配合進行PCR檢測。

▼陳時中證實祕魯祖孫感染印度變異株Delta病毒。（圖／指揮中心提供）