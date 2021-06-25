LIVE／北市確診+20！疫苗殘劑怎麼打？柯文哲最新說明

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心25日公布國內新增76例新冠肺炎確診個案，均為本土個案；其中34例為居家隔離／檢疫期間或期滿檢驗陽性者。另，確診個案中新增5例死亡。台北市長下午3點將召開防疫記者會，說明北市的疫情變化，並預計也會針對殘劑施打規劃進行說明。《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，今日新增之76例本土病例，為39例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於2021年5月18日至6月24日。個案分佈以新北市32例最多，其次為台北市20例、桃園市10例。

指揮中心說明，今日新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於70多歲至90多歲，發病日介於5月16日至6月19日，確診日介於5月29日至6月20日，死亡日介於6月21日至6月23日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月23日累計公布13,061位確診個案中，已有9,650人解除隔離，解隔離人數達確診人數73.9%。

台北市政府25日下午3點將召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，將對北農群聚感染後續作為、疫苗施打進度規劃等事件，進行回應。