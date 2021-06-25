12家傳產企業支援竹科產業鏈　專案大快篩748移工採檢出爐

▲新竹市近日完成「傳產專案」移工篩檢，總計748人皆陰性。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

因應企業移工快篩需求，考量新竹市許多傳統產業是竹科的支援型產業鏈，也雇用外籍移工夥伴，市府自6月12日起與竹市醫師公會合作啟動「竹市傳產專案」，主動通知轄內傳產企業，提供有意願的企業移工「到廠篩檢」服務，截至6月24日昨日為止，共服務12家有意願的企業公司，篩檢的移工達748人，最後篩檢結果皆陰性。

為防堵疫情波及企業，市府先後啟動「竹科專案」篩檢竹科5千名移工、以及「竹南專案」篩檢逾百位竹南廠從業人員，由於竹市傳統產業是竹科支援型產業鏈，移工也是企業重要生產人力，市府主動邀請各廠商為移工篩檢，並與竹市醫師公會組成醫護團隊赴廠採檢，專案啟動13天以來，共有12家企業提出需求，總計採檢748名移工。

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市府表示，香山工業區雇用移工總數約有2千人，為避免企業群聚感染影響企業產能，市府透過「竹市傳產專案」主動出擊，邀請有意願的企業來做篩檢報名，希望找出潛在感染源，阻斷隱形傳播鏈，防止感染源進入社區，以讓企業安心持續經營。

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