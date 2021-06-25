圍堵北農風暴！指揮中心「成立專案小組」　加強執行3大措施

▲台北農產運銷公司。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

台北農產運銷公司群聚感染延燒，為圍堵疫情，農委會宣布24日起進入雙北四大果菜批發市場交易，需持快篩陰性證明，各縣市政府也有因應作為。指揮中心指揮官陳時中宣布成立專案小組，且加強3措施，包括台北市第一果菜批發市場和環南市場須全員採檢等。

有關北農群聚事件，陳時中說明，為協助地方，指揮中心成立專案小組，經過初步調查台北第一果菜批發市場及環南市場持續有確診個案，擔憂有偽陰性問題，盡速完成PCR檢測；第二、落實相關接觸者疫調；第三、針對相關攤商停止營業清消三天，密切接觸者盡速匡列並採檢隔離。

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▲指揮中心宣布成立專案小組，加強執行台北市場專案 。（圖／指揮中心提供）

陳吉仲也補充，雙北果菜批發市場有7個重要的防疫精進作為，關於雙北果菜批發市場，包括北農、萬華、三重及板橋批發市場，開會也有邀請雙北市政府及北農公司跟新北果菜批發公司的總經理到場，6/20所有員工市場作業人員都要廣篩。

陳吉仲說，從6/24凌晨起上述2市場員工、承銷人、作業人員等須持檢驗陰性證明才能進入市場，雙北政府也完全配合，另外，也全面要求2果菜批發市場工作人員進行健康監測並每天回報。

陳吉仲指出，擔心農產品都是從中南部運上來，2家果菜批發公司總經理已進行4個市場的全部盤點，所有運農產品司機跟司機的隨車人員共1570人，已透過疫情指揮中心請所有各縣市政府開設快篩站，讓司機跟隨車人員全部篩檢，下週二起要全部持陰性證明才能進市場。

▲雙北農產批發市場防疫精進作為。（圖／指揮中心提供）