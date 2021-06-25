柯建銘批親中人士亂言疫苗乞丐　「人性善良面在國民黨身上消失」

▲日本政府先前在6月初捐贈台灣124萬劑AZ疫苗。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

日本外務大臣茂木敏充25日上午表示，決定追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，善的循環持續在國際社會發生，反觀國民黨及親中人士不斷亂言「疫苗乞丐」，直言人性的基本善良光明面，在國民黨身上完全消失。

茂木敏充25日在例行記者會上表示，日本政府決定再提供台灣、越南各100萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。這是日本繼6月4日無償提供124萬劑AZ疫苗給台灣後的第2批，到今天正好相隔3週。

柯建銘指出，日本在6月4日贈送台灣124萬「及時雨」，舉國感謝，11日日本參議院召開會議，全體參議員起立贊成支持台灣加入世界衛生組織（WHO），可謂台日關係最穩定的一刻，今天喜聞日本外相宣布再送台灣100萬劑AZ疫苗，「善的循環」持續在國際社會發生。

不過，柯建銘說，很遺憾最近看見國民黨及親中人士不斷說嘴，亂言「疫苗不能靠送的」、「乞丐疫苗」，讓最前線努力及倍感辛苦的駐日代表謝長廷在臉書貼文，希望目前「疫苗乞丐」說到此為止，「惡的沉淪」實不該繼續發生。

柯建銘也提及，唐佛經《法苑珠林》有云，「甘露及毒藥，皆在人舌中」，語言可成讓人如沐春風的「甘露」，也可成讓人感到憂愁的「毒藥」，全壘打與高飛球僅一線之隔，道理就是如此。

柯建銘強調，人性基本善良光明面在國民黨身上消失，「非國之福，何以致此？有地自容乎？痛哉！惜哉！」

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