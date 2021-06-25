　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台電退休男確診「醫院照顧母親」涉隱匿　縣府匡26人警緊急調查

▲有民眾質疑案14454涉嫌隱匿疫調；衛生局長張蕊仙表示，已請警方協助調查。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲有民眾質疑案14454涉嫌隱匿疫調；衛生局長張蕊仙表示，已請警方協助調查。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府24日公布1名49歲的確診台電退休男子（案14454），有民眾質疑，該名確診者曾經前往1家小兒科就診，並且在苗栗1家醫院看護母親長達1個星期，這些地點都有可能傳染給其他民眾；苗栗縣衛生局也出面表示，案14554是否涉及隱匿疫調，已請警方協助疫調。

苗栗縣政府指出，24日公告的確診者（案14454），為本國籍49歲男性，居住公館鄉，今年4月才從台電退休，於6月23日凌晨發燒至醫院急診就醫，經採檢後確診，感染源釐清中，而個案匡列相關接觸者26人，經進行PCR採檢，結果均為陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲苗栗縣政府24公布案14454疫調足跡，但有民眾質疑還有隱匿的地方。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府24公布案14454疫調足跡，但有民眾質疑還有隱匿的地方。（圖／記者黃孟珍翻攝）

但有民眾質疑，他的感染源不明，雖有公布疫調足跡，但是他曾經前往1家小兒科就診，並且在苗栗1家醫院看護母親長達1個星期，這些地方都極有可能傳染給其他不定特定民眾，懷疑這名確診者是否涉嫌隱匿足跡？

衛生局長張蕊仙則表示，有關24日公佈案14454的足跡，衛生局已經匡列同住家人及親屬11人、住院期間醫護人員8人（住單人房）及小兒科診所醫護4人，共計23人，經過PCR的檢測結果，全數為陰性。另外，我們有擴大匡列其他非密切接觸者的人員共3名，報告尚未出盧。

張蕊仙強調，至於個案是否涉及隱匿疫調，已經有刑大介入，協助疫調，持續釐清相關感染源的可能性。

養出水煮蛋肌

►糊塗車主「鑰匙留車未鎖門」離開　百萬賓士＋現金30萬一起開走

ET快訊
快訊／北市男打營養針步出診所倒地亡　目擊者嚇壞：就在超商前
Delta侵台！　他曝「這國接種率No.1」也被虐爆
快訊／暌違五年　台美TIFA會議敲定6/30召開
20歲女手捧「切斷陰莖」坐路邊！　泣訴：男友多次出軌受不了
快訊／疫苗解盲？　聯亞宣布將召開重大記者會
Delta攻台！　7確診者急送檢體「比對病毒株」
北農4天篩出17人確診、第一果菜市場9人確診　28攤停業3天
「勞工10萬元紓困貸款」排行出爐！　這家銀行115億奪冠
快訊／化學槽車轉彎　女騎士當場遭輾斃
橋下驚見18人違規群聚！警到場開單恐遭罰540萬
馬尾妹用F奶畫畫！　穿史庫水趴地塗抹

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日亞光磊醫療公益基金會挺醫護！捐22台呼吸器　總捐助金額達1800萬

周末各地「雨最大時間點」出爐！這天起北台灣氣溫再飆升

狂call診所「預約疫苗殘劑」　他心累曝4情況：靠關係？網卻笑了

北漂男返鄉陪阿公到醫院開刀確診　曾到過西門町、南機場夜市

Delta侵台！他曝「這國接種率No.1」也被虐爆　網發抖：封屏東救台灣

美國送的250萬劑莫德納「一瓶可打14人」　6／30起陸續配送

宜蘭3900名鄰長及殯葬業下週開打　明天起批發市場大篩檢

在家用望遠鏡就可看到！「雙星」合月高掛東南天空　觀測時間曝

台電退休男確診「醫院照顧母親」涉隱匿　縣府匡26人警緊急調查

快訊／屏東憂7確診者也中Delta　急送檢體比對病毒株

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

佛心公司！慷慨撥3000萬助紓困 每戶最多領6萬...南投鄉親讚爆

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

只差1天！新北女大「搞錯日期」　以為居檢期滿去上課...遭開罰20萬

日亞光磊醫療公益基金會挺醫護！捐22台呼吸器　總捐助金額達1800萬

周末各地「雨最大時間點」出爐！這天起北台灣氣溫再飆升

狂call診所「預約疫苗殘劑」　他心累曝4情況：靠關係？網卻笑了

北漂男返鄉陪阿公到醫院開刀確診　曾到過西門町、南機場夜市

Delta侵台！他曝「這國接種率No.1」也被虐爆　網發抖：封屏東救台灣

美國送的250萬劑莫德納「一瓶可打14人」　6／30起陸續配送

宜蘭3900名鄰長及殯葬業下週開打　明天起批發市場大篩檢

在家用望遠鏡就可看到！「雙星」合月高掛東南天空　觀測時間曝

台電退休男確診「醫院照顧母親」涉隱匿　縣府匡26人警緊急調查

快訊／屏東憂7確診者也中Delta　急送檢體比對病毒株

小迷糊客串《醫生2》跟蔡頌和有關？網掀「關鍵線索」：他也姓劉

冠軍建材力挺防疫前線　捐贈防疫基金及物資250萬元

快訊／北市男打營養針步出診所倒地亡　目擊者嚇壞：就在超商前

5年養5寄養童　房仲業務成遲緩兒避風港

三腳化身「自動產毛器」　奴才梳1hrs驚見巨大毛球：平時都躲哪？

日亞光磊醫療公益基金會挺醫護！捐22台呼吸器　總捐助金額達1800萬

日本武士隊再傳壞消息　巨人左投骨折辭退

節儉女友「五金行剪指甲」　規定一起洗澡！他同居3個月哭：很丟臉

無尊雙眼皮＋燦笑「神模仿陳庭妮」！　網全怒了：以後怎麼看吻戲

曾受詐騙易再被騙！詐騙集團手握舊資料　假冒檢警二度坑害

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

秘魯返台祖孫病毒定序出爐！感染「Delta印度變異株」

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

快訊／再增5死！今本土病例+76　確診降回兩位數

打疫苗後染疫！醫曝最新前5大症狀

即日起「疫苗殘劑開放」！指揮中心：18歲以上不限類別可預約

Delta變種病毒侵台　網曝恐怖數據：求封城

台中開放打疫苗殘劑　年輕人能打

7／1開放接種德納疫苗第2劑！

快訊／今增76例本土「新北32例最多」　各縣市分佈曝光！

恩主公護理部主任：我們很憤怒

「1根腳折斷」布丁就掉出來！神秘設計洩漏年齡

「南部失守了？」　網質疑1點：不爆才奇怪

祕魯祖孫染「Delta變異株」　屏東小黃傳播鏈7確診

更多熱門

相關新聞

日本加贈100萬劑疫苗　柯建銘批國民黨沉淪

日本加贈100萬劑疫苗　柯建銘批國民黨沉淪

日本外務大臣茂木敏充25日上午表示，決定追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，善的循環持續在國際社會發生，反觀國民黨及親中人士不斷說嘴，希望目前「疫苗乞丐」說到此為止，惡的沉淪不該繼續發生。

即／屏東憂7確診者也中Delta　急送檢體比對病毒株

即／屏東憂7確診者也中Delta　急送檢體比對病毒株

坪林茶博館「以茶入菜5料理」線上學

坪林茶博館「以茶入菜5料理」線上學

防範印度變種！詹長權：可借鏡高雄、彰化精準防疫

防範印度變種！詹長權：可借鏡高雄、彰化精準防疫

愛買北部8店27日開賣家用快篩！

愛買北部8店27日開賣家用快篩！

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫台電男涉隱匿

讀者迴響

熱門新聞

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

秘魯返台祖孫病毒定序出爐！感染「Delta印度變異株」

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

蘇貞昌謝日本贈台疫苗　7月起「這些人」優先接種

歐陽妮妮法國留學遭欺負！被要求擦男生的尿

「開雙B、百萬股東」領紓困！銀行員怒：都拿去買股票

快訊／再增5死！今本土病例+76　確診降回兩位數

打疫苗後染疫！醫曝最新前5大症狀

即日起「疫苗殘劑開放」！指揮中心：18歲以上不限類別可預約

無症狀確診竟高達9成！新北40篩檢站揪1100例

2坨變腫病毒肉佔滿床　手有5個圈

蔣介石逝世　毛澤東只說了「三個字」

Delta變種病毒侵台　網曝恐怖數據：求封城

更多

最夯影音

更多
單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...
台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面