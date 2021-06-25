台電退休男確診「醫院照顧母親」涉隱匿　縣府匡26人警緊急調查

▲有民眾質疑案14454涉嫌隱匿疫調；衛生局長張蕊仙表示，已請警方協助調查。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府24日公布1名49歲的確診台電退休男子（案14454），有民眾質疑，該名確診者曾經前往1家小兒科就診，並且在苗栗1家醫院看護母親長達1個星期，這些地點都有可能傳染給其他民眾；苗栗縣衛生局也出面表示，案14554是否涉及隱匿疫調，已請警方協助疫調。

苗栗縣政府指出，24日公告的確診者（案14454），為本國籍49歲男性，居住公館鄉，今年4月才從台電退休，於6月23日凌晨發燒至醫院急診就醫，經採檢後確診，感染源釐清中，而個案匡列相關接觸者26人，經進行PCR採檢，結果均為陰性。

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▲苗栗縣政府24公布案14454疫調足跡，但有民眾質疑還有隱匿的地方。（圖／記者黃孟珍翻攝）

但有民眾質疑，他的感染源不明，雖有公布疫調足跡，但是他曾經前往1家小兒科就診，並且在苗栗1家醫院看護母親長達1個星期，這些地方都極有可能傳染給其他不定特定民眾，懷疑這名確診者是否涉嫌隱匿足跡？

衛生局長張蕊仙則表示，有關24日公佈案14454的足跡，衛生局已經匡列同住家人及親屬11人、住院期間醫護人員8人（住單人房）及小兒科診所醫護4人，共計23人，經過PCR的檢測結果，全數為陰性。另外，我們有擴大匡列其他非密切接觸者的人員共3名，報告尚未出盧。

張蕊仙強調，至於個案是否涉及隱匿疫調，已經有刑大介入，協助疫調，持續釐清相關感染源的可能性。

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