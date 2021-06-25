快訊／屏東憂7確診者也中Delta　急送檢體比對病毒株

▲潘孟安縣長強調屏東疫調精準 ，嚴陣以待。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中今（25）日表示，屏東1對自秘魯返國的確診祖孫，經基因定序證實為「印度Delta變異株」，證實「印度Delta變異株」入侵台灣，引起熱烈討論；由於這對祖孫的親戚也住在隔壁，且和自營計程司機共7位確診，屏東縣政府也將他們病毒株送昆陽實驗室做比對。

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▲▼確診7人做病毒株比對、消毒。

屏東縣23日公佈的案號「14298」自營計程車司機，他受雇載送的乘客73歲男性案號「14409」、其同居友人71歲女性案號「14407」、同居友人15歲孫子案號「14408」，該乘客女性同居人與祕魯返台確診的祖孫有親戚關係，祖孫於6月6日回到枋山做居家檢疫，彼此住在隔壁，居家檢疫的這對返國祖孫於6月14日雙雙確診收治

計程車司機後來先被確診，匡列檢疫查出載過乘客案號「14409」、同居人「14407」及北部回來的孫子「14408」，及與他一起用餐或泡茶的3位友人，即59歲男性案號「14410」、62歲男性案號「14412」、67歲男性案號「14413」。

由於祕魯返台確診的祖孫經病毒比對證實是「印度Delta變異株」，屏東縣政府也將計程車司機等7人的病毒株送昆陽實驗室做比對，以確定病毒株。

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