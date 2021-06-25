AZ、嬌生疫苗技術恐遭淘汰！WHO預測「病毒不斷變種」：需每年接種

▲報告分析，未來WHO可能會放棄採用腺病毒載體技術的AZ、嬌生疫苗。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合報導

全球新冠疫情尚未平息，加上變種病毒株Delta（印度變種）肆虐，造成各國確診數暴增，以色列等高接種覆蓋率的國家陸續傳出Delta病毒疫情，包括已完成接種者也確診。對此，世衛組織（WHO）在內部文件預測，未來老年人可能每年都需接種1劑加強疫苗，而阿斯特捷利康（AZ）、嬌生疫苗使用的腺病毒載體技術，恐遭淘汰。

根據《路透社》在報導中獨家取得的內部訊息，目前主導全球新冠疫苗分配機制COVAX的「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI），於當地時間24日開會討論並遞交報告，預測未來新冠疫情趨勢，認為由於變種病毒不斷繁衍，疫情恐怕走入長期化，且大膽推測未來將會有更多新變種繼續出現，因此藥廠需定期更新疫苗，以求充分應對變種病毒來襲。

全球新冠疫苗生產藥廠莫德納、輝瑞公司與德國BNT也在會議中直言，未來世界恐怕很快需要加強注射，以保持高水平防護免疫力，但這些推測尚未舉出充分證據佐證。文件證實，WHO考慮讓高齡人士等高風險族群每年注射加強劑，而一般民眾則每2年視情況補打加強疫苗。

儘管文件中始終未解釋清楚如何得出前述結論，但卻不斷表示為因應變種病毒不斷繁衍、演化出新品種，疫苗應須定期更新才可以充分應付疫情威脅。

另外，文件還預測全球2022年新冠疫苗收產數量為120億劑，此項數據略高於國際製藥商協會聯合會（IFPMA）所估計的2021年產量110億劑，這也表示明年全球新冠疫苗產量與今年相比並不會大幅增長。

《路透社》分析，歐盟持有全球數量最多的新冠疫苗，不過卻在使用mRNA製造技術的疫苗藥廠壓下重本投注，例如輝瑞與莫德納，然而卻放棄購買AZ、嬌生等使用腺病毒載體技術的疫苗，這可能意味著淘汰該項技術可能是未來新冠疫苗的趨勢。

對此，WHO拒絕發佈相關評論。據悉，從GAVI的統計數據可以發現，目前全球已施打新冠疫苗達25億劑，主要集中於富裕國家，且至少5成以上人口已完成超過1劑苗的接種，然而貧窮國家接種覆蓋率卻不到1%。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast