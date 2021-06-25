16天「嘉玲」因Delta病毒入侵破功　港專家：復必泰2劑有較好保護

▲香港本土疫情再生，民眾前往指定地點進行檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港連續16天本土無新增因一名27歲機場男性地勤人員驗出Delta病毒確診而破功，同時，還有其餘6例自境外移入，全都確認感染帶有L452R的Delta變種病毒。對此，香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今（25）日表示，Delta變種病毒株將導致疫苗功效下降，現時的單株抗體療法亦可能無效，「復必泰（BNT）疫苗仍有較好的保護，須接種兩劑才達到效果。」

▲香港發現Delta變種病毒確診案例，政府緊急設立篩檢站排查傳播鏈。（圖／CFP）

《香港01》報導，Delta變種病毒內，具有來自L452R的S蛋白基因變異，導致病毒更容易襲擊及進入細胞，並黏住細胞複製。因此該病毒傳播率更高，較易出現同時多人受感染的情況。

曾祈殷表示，Delta變種病毒接下來應成為主流變種病毒品種，入境防疫政策建議調整為，「飛機乘客必須接種兩針，並待接種後14日具抗體證明，以保障香港日後的安全。」

▲香港民眾排隊施打復必泰（BNT）疫苗。（圖／CFP）

曾祈殷指出，研究顯示，若病毒屬L452R同時為印度變種，疫苗的功效如抗體等將會下降，而現時的治療方法如單株抗體亦可能無效，不過，復必泰（BNT）疫苗仍有較好的保護，若接種兩劑，病徵減少比例達88%，預防入院治療比例更達96%。

曾祈殷強調，必須接種兩劑才達到以上效果，若僅接種一劑，效用會減低30%不等。