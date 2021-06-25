勞動基金炒股他唯一在押　前勞金局組長游迺文聲請以200萬交保

記者羅志華／台北報導

前勞動基金局國內投資組長游迺文，涉嫌動用勞動基金配合寶佳資產炒作遠東百貨股票，目前是本案唯一在押被告，北院25日遠距訊問游迺文，他表示距離上次開庭已近2個月，這段期間他連想見律師都被嚴格管制，希望能以200萬元交保；律師另認為法院疑有延滯訴訟的狀況，法官解釋，暫緩開庭是因應防疫，表明「下次一定會開庭」。

▲前勞金局組長游迺文涉嫌操盤勞動基金炒股在押，北院25日開庭聲請以200萬交保，本件將擇期裁定。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

寶佳資產執行長唐楚烈等人，自2019年5月起，炒作上市公司遠東百貨股價，但出脫持股不順，他們割散戶韭菜不成，竟把主意打到勞動基金上，先結識游迺文，再透過介紹，與操作基金的復華投信邱明強等人搭上線，一群人由寶佳招待，上高檔餐廳邊吃著昂貴大餐，邊談著未來有錢「大家賺」的計畫。

游迺文回勞動部後，要求部屬接盤遠百股票遭拒，乾脆自己打給代操業者，指揮以24.75元的相對高價，買進數千張遠百股票，讓寶佳順利脫手，檢方依違反《證券交易法》起訴，也成立專案小組，追查與游迺文接觸的投信人員。

游迺文前次延押至7月8日，北院25日開庭，律師表示，勞動基金炒股案中，游迺文僅有前公務員的身分，財力跟其他被告差的很多，卻是目前唯一在押的被告，認為應無延押的理由，希望法院在考量案件關注度時，也能審酌被告的人權，若真要延押，也希望能解除禁見，讓游迺文與家人見面，且游迺文家中沒有存款，四處借款才終於籌到200萬保證金、也沒有逃亡的本錢；本案將擇期裁定。

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