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中國最牛散戶「楊百萬」去世　30年前靠2萬人民幣賺2千萬

▲中國最牛散戶「楊百萬」。（圖／翻攝上海電視台財經頻道）

▲中國最牛散戶「楊百萬」。（圖／翻攝上海電視台財經頻道）

記者魏有德／綜合報導

被譽為中國散戶第一人的楊懷定13日去世，享年71歲。楊懷定在30年前投入證券市場，從名不見經傳的倉庫管理員，搖身一變成為股市呼風喚雨的超級大戶。他的「第一桶金」是將身上僅有的2萬元（人民幣，下同）投入國庫券的收購和轉賣，隨後投入股票市場，由於他每次進出金額都達上百萬元，因此外界便稱其為「楊百萬」。

▲楊懷定準確預測上證市場反轉下跌，名聲至此傳遍全大陸。（圖／翻攝百度百科）

▲楊懷定準確預測上證市場反轉下跌，名聲至此傳遍全大陸。（圖／翻攝百度百科）

《21財文匯》報導，令楊懷定一炮而紅的是1993年的上證市場，當時滬指一路從400點上漲至1500點，很多人都說這些大盤會漲到1800點，但是楊百萬不這麼認為，同時還勸告各大散戶不要衝動，但是沒有人聽見他的話，紛紛聽從那些股評家的大漲預言，最終大盤暴跌至1000點以下，而楊懷定早在1500點的時候就已經拋售完畢。這一次「股神」的名號響徹全國。

此後，楊懷定逐漸淡出炒股行列，專心經營個人工作室，工作室裡都是跟著楊百萬學炒股的股民。在他的辦公桌上，同時擺著三台筆電，一台記錄大盤走勢，兩台監控他所關注的股票行情，提醒學員要注意的情況。

只有初中學歷的楊懷定還先後出版《要做股市贏家》等5本著作，並和兒子一起開發出「楊百萬決策操作系統」軟體。在接受電視節目專訪時，楊懷定還自爆，以前炒股的時候都是使用現金，一整袋一百萬元的線足足有50公斤以上。

楊懷定曾提到，「我那個時候吃得肥肥的、胖胖的，被認為一定是一個貪官、準備外逃，回到上海以後，馬上就跑到公安局，想請兩個保鏢，請公安當保鏢，在那個年代是非常轟動的新聞。」

年過六旬後的楊懷定曾相年輕人喊話，「每個時代，都有屬於你的機會；我老了，特別想告訴年輕人，一定要捕捉到屬於你們這代人的機會。」

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