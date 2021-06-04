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社會 社會焦點 保障人權

建商老闆3.8億炒懷特「虧錢照樣起訴」　美吾華董座涉內線獲清白

▲▼美吾華董事長李成家涉嫌內線交易被檢察官諭令300萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲美吾華董事長李成家先前被約談時喊冤否認內線交易，如今北檢處分不起訴還情白。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

美吾華董事長李成家原被檢調懷疑，在2016年集團旗下懷特生技公布新藥解盲成果前，偷買美吾華股票389張，涉嫌內線交易，但檢察官調查，解盲訊息早已公布在懷特網站，且李為鞏固經營權，買股未賣，罪嫌不足，4日處分不起訴；不過豪宅建商老闆邱麟，花了3.8億元炒過懷特，涉嫌操縱股價，一家5人遭起訴。

美吾華(1731)是懷特生技新藥(4108)的母公司，懷特生技在2016年3月8日，在公開資訊觀測站公告，「懷特痛寶完成樞紐性臨床實驗，解盲發現對患者手術後疼痛的改善具有正面的效應」，檢調獲報，李成家疑似在公告前，就指示公司員工分2批買入美吾華股票，涉嫌內線交易。

但李成家遭約談後喊冤稱是單純投資，檢察官追查發現，其實懷特人員疑似公司剛上市，不熟悉法規，早在1月就已經把解盲結果刊登在懷特公司網站上，卻沒有公告在證交所公開資訊觀測站，懷特還因此挨罰30萬元，而李成家過去也的確會不定時低價買入美吾華股票，且都沒再賣出，因此認為主觀上應無違反《證交法》犯意。

不過專賣豪宅的欣翰建設老闆邱麟，卻因看好生技股，在2016年3月間，利用女兒、外甥女、外甥女婿等人帳戶，大量進場買進懷特生技的股票，讓懷特的股價從30.25元，大漲到43.95，漲幅達45.%，同時間同類股則是跌幅3.93%。

雖然邱麟前後投入了3.8億元買股，結果出手的時候虧錢，即使還沒賣出的擬制性獲利也只有28萬元，但檢察官認定，邱麟連續高價買入，搭配盤中拉抬或急拉尾盤等手法，意圖抬高懷特股價，已觸犯《證交法》中操縱股價罪，將邱麟一家5人都提起公訴。

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