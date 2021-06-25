印尼醫院年輕染疫者「多人吐血」　收治重症ICU！找不出原因

▲印尼新冠肺炎患者用氧氣筒維持呼吸順暢。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印尼大學醫院（RSUI）肺科專家伊蘭迪（Irandi Putra Pratomo）於24日透露，近來新冠患者症狀出現變化，醫院加護病房（ICU）收治了許多出現咳血或吐血症狀的年輕患者，不同於先前多數病患苦於症狀惡化或嚴重併發症而住進ICU。

根據CNN印尼報導，位於雅加達都會區德博市（Depok City）的印尼大學醫院中，一名肺科專家伊蘭迪受訪表示，他近來接手了許多咳血的年輕新冠患者，卻未同時罹患其他疾病或是併發症，他不得不用支氣管鏡做特殊檢查，並採集血液樣本進行分析，但目前為止，伊蘭迪仍未找出這些年輕患者咳血或吐血的原因。

▲印尼醫師伊蘭迪透露，最近有許多年輕人染疫後出現咳血症狀。（圖／路透）

此外，伊蘭迪也透露，印尼大學醫院的急診室只能容納6名患者，但23日卻同時接到了25名病患，導致醫療團隊被迫進行選擇或分類，導致部分患者只能先在外等候。報導提到，當局衛生機構代理主任麥西（Maxi Rein Rondonuwu）博士表示，最近觀察發現，Delta變種病毒有容易傳染給18歲以下未成年族群的趨勢。

然而，麥西博士至今還不能確定是否有一種明顯的特殊臨床症狀，可以快速區別感染普通毒株與Delta變異株的病患。根據印尼國務院數據統計，印尼目前共報告了160例與Delta變種病毒有關的確診病例。

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