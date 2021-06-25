呂秋遠爸媽已打AZ疫苗！見緩打潮籲：連戰都打了，擔心什麼

▲呂秋遠透露，家裡的爸媽已經打完AZ疫苗。（示意圖／嘉義市政府提供）



實習記者陳妙津／綜合報導

施打AZ疫苗後猝死案，雖尚未證實與疫苗有直接關係，但仍使不少長輩卻步。律師呂秋遠就透露，爸媽都打了AZ疫苗了，除了媽媽有點酸痛外，2人狀況都很好，他呼籲能打疫苗就去打，「連戰都打了，我們到底要擔心什麼呢？」

呂秋遠今（25）日在臉書上表示，繼爸爸之後，媽媽也去打AZ疫苗了。基隆市政府全程安排車輛接送，很快就打完。目前爸爸根本生龍活虎，媽媽有點酸痛，但兩人都沒有發燒，狀況良好，「AZ號稱長者疫苗，果然名不虛傳。」

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呂秋遠指出，目前許多長者因為擔心後果，已經紛紛怯場，疫苗施打率大約是上周的一半而已，「但是目前接種疫苗的長者中，不幸往生，而又已經解剖的人有26件，1人因為肉粽窒息、2人因為頸椎骨折死亡，其餘23件都與慢性病有關，與疫苗無關。」

▲呂秋遠表示，連戰都打了，我們有比連先生貴氣嗎？（圖／記者湯興漢攝）



他感嘆地說，「當然，有些人已經達到目的，先製造政府沒有疫苗的無能形象，疫苗到了，再貶低疫苗的效力，讓民眾不願意施打，並且再讓台灣與乞丐打上等號，其他國家想幫忙，就會被認為是施捨台灣，既可打擊台灣政府，又可以讓國際卻步，有這樣的在野黨，哪裡還需要共產黨？」

呂秋遠表示，爸媽能順利打到疫苗，要謝謝日本等國的幫忙，大恩大德說十年都不夠。他也會繼續耐心等候，直到可以打疫苗的那天到來，打得到的疫苗，就是好疫苗，「我要活著看到蘋果日報在香港重新開始的那一天，一定可以的（握拳）。」

他也以連戰為例，呼籲能打疫苗的民眾別猶豫快去打，「拜託各位，雖說這是個人決定，但能不能群體免疫、順利降到個位數，就是靠大家一起去打疫苗，連戰都打了，我們到底要擔心什麼呢？我們有比連先生貴氣嗎？中秋節能不能烤肉，靠的就是大家的努力，真的拜託了。」