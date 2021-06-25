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台灣列法國綠區！駐法代表曝1圖　網嗨見「歐盟認台灣是一個國家」

▲▼法國,巴黎鐵塔（圖／記者劉維榛攝）

▲去法國持有PCR陰性就可入境！（圖／記者劉維榛攝）

記者劉維榛／綜合報導

台灣疫情正處水深火熱，法國卻傳來好消息，宣布台灣列入綠色國家，視同歐盟居民，且不需打疫苗也可出入境。事實上，我國駐法代表吳志中18日在臉書早已洩露端倪，「歐盟刻意把台灣與香港分開，認為台灣是一個國家，只是沒有被承認」，引發網友嗨刷一排讚！

翻開吳志中18日的貼文，他振奮報喜寫下，歐盟正式公布可以自由進入歐盟的國家，台灣被視為綠區是其中之一，其中還暗藏一個小秘密，「歐盟刻意把台灣與香港分開，認為台灣是一個國家，只是沒有被承認」，讓吳志中驕傲直呼，「這是非常有趣的分法」。

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▲▼台灣名列法國綠區名單！駐法代表曝光「小秘密」 網友興奮灌爆（圖／翻攝吳志中臉書）

▲歐盟將台灣與香港區分兩段陳述！（圖／翻攝吳志中臉書）

到了昨（24）日，法國外交部也正式宣布，將台灣列入邊境開放綠區國家名單，即「沒有出現任何活躍的病毒傳播，也沒有發現任何令人憂心的變種病毒」之地區，未來台灣民眾前往法國，將不需打疫苗也可出入境，與其他歐盟民眾規定一致，可進行非必要活動，包括旅遊。

吳志中也在臉書轉發消息，直呼「法國外交部正式公告，台灣進入綠區了！台灣人民來法國視同歐盟居民，不需要打疫苗也可以在法國自由移動！」

台人紛紛湧入刷一排讚，「喔耶」、「Come on TW」、「謝謝吳大使和辛苦的外交團隊們」、「吳大使和駐處同仁，成果豐碩，你們辛苦了」、「謝謝吳大使與駐法代表處官員團隊的努力，大家辛苦了，台灣加油！台法友好」。

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