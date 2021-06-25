　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

梅雨滯留鋒北移！中部以南「大量降雨」狂灌5天　轉晴入夏時間曝

▲▼雷達回波圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到「梅雨滯留鋒」影響，全台仍有激發劇烈天氣的機率。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

受到「梅雨滯留鋒」影響，全台仍有激發劇烈天氣的機率。這波雨勢持續到下週四(7/1)，屆時太平洋高壓緩慢增強後，台灣進入夏季天氣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(25)日「梅雨滯留鋒」仍在台灣附近，各地有局部陣雨或雷雨。大氣不穩定，有激發「劇烈天氣」的機率，還是要注意天氣變化及氣象局的特報。今日各地雲多有雨，天氣稍涼；各地區氣溫：北部23至32度，中部23至33度，南部23至33度，東部22至33度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼雷達回波圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲最新(24日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬26日20時850百帕相對濕度及風場圖顯示，台灣處在「西南季風」環境，暖濕且不穩定的空氣，源源不絕(左圖)。模擬1日20時500百帕等高度圖顯示，「太平洋高壓」緩慢增強，台灣進入「夏季型」的天氣(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

明(26)日至下週三(30日)「梅雨滯留鋒」北移，但「太平洋高壓」偏弱，台灣處在「西南季風」環境，暖濕且不穩定的空氣，源源不絕，迎風面中南部有不定時的降雨，且有「劇烈天氣」及「大量降雨」發生的條件，仍應注意防汛。背風面的北部、東半部則炎熱高溫，午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。

下週四至週日(7月1至4日)「太平洋高壓」緩慢增強，結束中南部多雨的型態，台灣進入「夏季型」的天氣。美國模式(GFS)模擬亦類似，只是時間稍微落後而已。由於是模式末期的模擬，因學理限制而存在「不確定性」，需持續觀察。

 
ET快訊
梅雨滯留鋒北移！中部以南「大量降雨」狂灌5天　轉晴入夏時間曝
萬華凌晨惡火！　2老人「頂加沒地方可跑」命喪火窟
瞬間影片曝！邁阿密12層樓大廈「13秒變平地」　1死99失聯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

仁武群聚確診者「女兒為癌末父圓夢」　西服店還原暖心真相

臉書社團揪賭直擊！　男客買酒店小姐出場「伺候」

台灣人傳訊息像便秘！網紅列「5大惡習」開譙　這舉動讓網友超氣

梅雨滯留鋒北移！中部以南「大量降雨」狂灌5天　轉晴入夏時間曝

疫苗殘劑擬開放一般民眾預約　陳時中今中午決定

疫情機場變空城！免稅店「業績掛蛋」　她領底薪苦笑：要轉職了

唐鳳30字回應「殘劑疫苗讓青壯年打」　曝指揮中心進度

女客人幫外送員補身體！他收「養生湯罐」超嗨　細看傻眼：大姐…

病患呼吸衰竭棄急救…妻淚跪喊「拜託救他！」醫心痛：絕不能重演

台中接種站開放「疫苗殘劑」！年輕人排隊打到了　施打順序曝光

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

佛心公司！慷慨撥3000萬助紓困 每戶最多領6萬...南投鄉親讚爆

日93歲爺睽違20年駕駛虛擬愛車 可愛模樣逗樂網：名副其實老司機

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

徐佳瑩深夜接點歌「唱到一半想哭」　 楊丞琳、戴愛玲連讚：好聽

仁武群聚確診者「女兒為癌末父圓夢」　西服店還原暖心真相

臉書社團揪賭直擊！　男客買酒店小姐出場「伺候」

台灣人傳訊息像便秘！網紅列「5大惡習」開譙　這舉動讓網友超氣

梅雨滯留鋒北移！中部以南「大量降雨」狂灌5天　轉晴入夏時間曝

疫苗殘劑擬開放一般民眾預約　陳時中今中午決定

疫情機場變空城！免稅店「業績掛蛋」　她領底薪苦笑：要轉職了

唐鳳30字回應「殘劑疫苗讓青壯年打」　曝指揮中心進度

女客人幫外送員補身體！他收「養生湯罐」超嗨　細看傻眼：大姐…

病患呼吸衰竭棄急救…妻淚跪喊「拜託救他！」醫心痛：絕不能重演

台中接種站開放「疫苗殘劑」！年輕人排隊打到了　施打順序曝光

仁武群聚確診者「女兒為癌末父圓夢」　西服店還原暖心真相

肚子肥肉太難瘦！飯後3個小動作避免脂肪囤積變成「小腹婆」

臉書社團揪賭直擊！　男客買酒店小姐出場「伺候」

驚悚影片曝！3米鱷魚咬死婦人　激戰警消護食物

拜登同意參院1.2兆美元基建計畫　有助刺激經濟

金曲歌后在家出意外！　騰空後摔撞地...痛到無法動：尿隱約噴出

美股收紅　那指標普創紀錄新高

台灣人傳訊息像便秘！網紅列「5大惡習」開譙　這舉動讓網友超氣

梅雨滯留鋒北移！中部以南「大量降雨」狂灌5天　轉晴入夏時間曝

疫苗殘劑擬開放一般民眾預約　陳時中今中午決定

2隻比熊犬「激情熱吻」瘋狂放閃　媽被當空氣...尷尬問：不會害羞？

生活熱門新聞

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

「南部失守了？」　網質疑1點：不爆才奇怪

打工族爽領1萬補助！社畜：正職活該被提款？

「1根腳折斷」布丁就掉出來！神秘設計洩漏年齡

紓困4.0「9圖看懂」打工族可領1萬

即／梅雨倒大雨夜襲！西南風水彈接力

15歲確診個案「11日自駕南下」　網驚呆

台中開放打疫苗殘劑　年輕人能打

護理師「背上詭突起」他近看超心疼

女客人幫外送員補身體！他細看罐頭傻眼：大姐…

台灣「新冠死亡率」全球第一！台科大教授曝原因

病患呼吸衰竭棄急救…妻淚跪：拜託救他

士林護理之家群聚！家屬遭瞞確診氣炸

外送備註要很辣！她便當驚見整片紅海

更多熱門

相關新聞

即／梅雨倒大雨夜襲！西南風水彈接力

即／梅雨倒大雨夜襲！西南風水彈接力

中央氣象局24日晚間9時15分持續針對南高屏3縣市發布「大雨特報」，受滯留鋒面影響，易有短延時強降雨。預報中心預報員徐仲毅表示，25日鋒面北抬，晚間就會來到北部海面一帶，西半部有短暫陣雨或雷雨、東半部有午後雷陣雨，不下雨時偏悶熱，各地30至32度，提醒民眾，鋒面北抬過程天氣不穩定，清晨到上午、午後山區還是會有局部大雨。

典型梅雨彈滯留攻擊到月底　3縣市拉警報

典型梅雨彈滯留攻擊到月底　3縣市拉警報

即／大雨夜襲8縣市　全台再灌水一天

即／大雨夜襲8縣市　全台再灌水一天

快訊／13:40地牛翻身！初判震度4級以上

快訊／13:40地牛翻身！初判震度4級以上

颱風最快今生成！　滯留鋒再徘徊3天

颱風最快今生成！　滯留鋒再徘徊3天

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

90%人都做錯！「正確洗澡順序.」公開

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

菜刀斷喉殺祖母　啃老逆孫詭辯：幫她解脫

絕對慘輸！12星座4大「吵架王」

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

「南部失守了？」　網質疑1點：不爆才奇怪

打工族爽領1萬補助！社畜：正職活該被提款？

「1根腳折斷」布丁就掉出來！神秘設計洩漏年齡

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

史上染疫最久！男「43次確診」等死　這療法救他

紓困4.0「9圖看懂」打工族可領1萬

寶寶對母開口首句話竟是「救我」！

更多

最夯影音

更多
單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...
台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面