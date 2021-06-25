梅雨滯留鋒北移！中部以南「大量降雨」狂灌5天　轉晴入夏時間曝

▲受到「梅雨滯留鋒」影響，全台仍有激發劇烈天氣的機率。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到「梅雨滯留鋒」影響，全台仍有激發劇烈天氣的機率。這波雨勢持續到下週四(7/1)，屆時太平洋高壓緩慢增強後，台灣進入夏季天氣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(25)日「梅雨滯留鋒」仍在台灣附近，各地有局部陣雨或雷雨。大氣不穩定，有激發「劇烈天氣」的機率，還是要注意天氣變化及氣象局的特報。今日各地雲多有雨，天氣稍涼；各地區氣溫：北部23至32度，中部23至33度，南部23至33度，東部22至33度。

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▲最新(24日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬26日20時850百帕相對濕度及風場圖顯示，台灣處在「西南季風」環境，暖濕且不穩定的空氣，源源不絕(左圖)。模擬1日20時500百帕等高度圖顯示，「太平洋高壓」緩慢增強，台灣進入「夏季型」的天氣(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

明(26)日至下週三(30日)「梅雨滯留鋒」北移，但「太平洋高壓」偏弱，台灣處在「西南季風」環境，暖濕且不穩定的空氣，源源不絕，迎風面中南部有不定時的降雨，且有「劇烈天氣」及「大量降雨」發生的條件，仍應注意防汛。背風面的北部、東半部則炎熱高溫，午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。

下週四至週日(7月1至4日)「太平洋高壓」緩慢增強，結束中南部多雨的型態，台灣進入「夏季型」的天氣。美國模式(GFS)模擬亦類似，只是時間稍微落後而已。由於是模式末期的模擬，因學理限制而存在「不確定性」，需持續觀察。