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颱風最快今生成！滯留鋒再徘徊3天　全台防中尺度對流致災降雨

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今台灣附近水氣仍很多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（23日）至周五典型梅雨滯留鋒在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，大氣不穩定，期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率；另外，熱帶性低氣壓今將發展成薔琵颱風，逐漸向北迴轉，併入梅雨鋒，對台無影響。

氣象局指出，今滯留鋒面仍在台灣上空加上西南風依舊偏強，天氣持續不穩定，各地出現陣雨或雷雨的機率高，提醒大家，降雨屬於一波一波移入或發展，當中會有雨停的空檔，不過一旦有對流發展並通過時，就容易出現短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，請留意對流發生時伴隨的強風、雷擊等劇烈天氣現象，由於連日降雨，山區請留意坍方、落石、溪水暴漲，適逢大潮，低窪及沿海地區也要慎防局部積淹水；溫度方面感受舒適，各地高溫約28到30度。

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▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，周四仍受滯留鋒面影響，不過鋒面結構變差，降雨有機會減少，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，仍有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；連日降雨，山區請留意坍方、落石、溪水暴漲，適逢大潮，低窪及沿海地區也要慎防局部積淹水。

氣象局說，周五鋒面逐漸北移，西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，主要的降雨偏向於午後熱對流所造成，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局預報，周六至下周二西南風再起，強度有待觀察，迎風面中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；西南風環境，天氣轉趨悶熱，尤其北台灣更為明顯，高溫再度來到34、35度。

氣象局指出，位於關島附近的熱帶性低氣壓，有可能成為第5號颱風「薔琵」，但未來朝西北再轉北方向，朝日本東方海面前進，預估暫時對台灣不會有什麼影響。

▼吳德榮說，熱帶低壓最快今成颱，對台無影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓今日將發展成薔琵颱風，逐漸向北迴轉，併入梅雨鋒，對台無影響；6月底颱風形成常被視為梅雨結束的徵兆，主要原因是原本南北氣團對峙的梅雨型態，常會被颱風所破壞，不過，即將形成的薔琵由於強度很弱，並沒有能力破壞這波梅雨鋒的環流型態。
 
吳德榮提醒，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五典型梅雨滯留鋒在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，大氣不穩定，期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率；雖然能對各水庫繼續挹注更多的儲水，但對於致災的可能性，還是要注意防範。
 
吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，周六至下周三梅雨滯留鋒北移，但太平洋高壓並未增強西伸、強度仍偏弱，台灣處在西南季風環境，暖濕空氣源源不絕，多雨的型態持續，迎風面中南部不定時降雨、有較大雨勢，應注意劇烈天氣及過多的降雨；背風面的北部、東半部則天氣炎熱、氣溫偏高，午後亦有降雨機率。
 
吳德榮進一步分析，下周四、下周五為模式末期的模擬，因學理限制而產生的不確定性會比較大，歐洲模式模擬太平洋高壓緩慢增強，脫離多雨的型態，逐漸進入夏季型的天氣；但美國模式（GFS）則模擬太平洋高壓仍然偏弱，多雨的型態會多拖幾天，故應持續觀察最新資料的調整。

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