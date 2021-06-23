快訊／梅雨鋒面還沒走！大雨夜襲8縣市　全台「再灌水」雨區出爐

▲滯留鋒面影響之下，各地天氣仍不穩定 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局晚間9時30分持續針對新北、桃園、新竹、苗栗、台中、宜花東8縣市發布「大雨特報」。預報中心課長林秉煜表示，滯留鋒面影響各地天氣仍不穩定，雖然其結構相對較鬆散，深夜之後東半部有雨，越晚越緩和，但在西南風影響下，南台灣24日（周四）易雨，且有局部較大雨勢的機會，其它地區則較為零星，午後都有明顯降雨，尤其山區有局部大雨發生機會，這兩天都有短暫陣雨，午後有局部大雨發生。

氣象局預報，24日受滯留鋒面影響，但鋒面結構變差，各地降雨轉為短暫或較局部，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，不過一旦有對流發展或通過時，還是容易有局部大雨發生機率；溫度方面感受舒適，各地高溫約30、31度，低溫約24至26度。

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▼降雨熱區轉為局部，西半部、東北部及花東仍有陣雨。（圖／NCDR）



▼累積雨量最高落在花蓮、宜蘭破百毫米。（圖／中央氣象局）

氣象局預計，25日（周五）鋒面逐漸北移，西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，主要的降雨偏向於午後熱對流所造成，其他地區轉為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。26至30日（周六至下周三）西南風再起，強度仍有待觀察，迎風面中南部將有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；西南風環境，天氣轉趨悶熱，尤其北台灣更為明顯，高溫再度來到34、35度。

至於今年第5號「薔琵」（Champi）輕度颱風已於23日上午生成，未來朝日本南方海面前進，對台灣沒有影響。根據氣象局觀測，薔琵目前距離鵝鑾鼻東南東方2180公里海面上，以時速12公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒18公尺，相當於８級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風暴風半徑100公里。

▼薔琵颱風未來朝日本南方海面前進，對台灣沒有影響。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）



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