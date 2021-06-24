南高屏大雨特報！典型梅雨彈滯留攻擊到月底　「薔琵」增強北轉

▲受到「典型梅雨滯留鋒」影響，台灣全台各地有雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到「典型梅雨滯留鋒」影響，台灣全台各地有雨，氣象局針對台南、高雄、屏東發佈大雨特報，提醒有局部地區要甚防致災性降雨。另外，「薔琵」強度增強，未來將會向北迴轉併入梅雨鋒面，這波雨勢預計將會持續到月底。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(24、25日)兩天「典型梅雨滯留鋒」在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨。大氣不穩定，有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨「劇烈天氣」及「大量降雨」的機率；雖然能對各水庫繼續挹注儲水，但對於局部地區「致災」的可能性，還是要防範。

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▲台南、高雄、屏東發佈大雨特報。

今日各地雲量多、又有雨，天氣稍涼；各地區氣溫：北部24至31度，中部23至31度，南部23至32度，東部24至33度。

週六(26日)至下週三(30日)「梅雨滯留鋒」北移，但「太平洋高壓」偏弱，台灣處在「西南季風」環境，暖濕且不穩定的空氣、源源不絕，迎風面「多雨」的型態將持續至月底。中南部降雨為不定時的、並有較大雨勢，應防範「劇烈天氣」及「大量降雨」。背風面的北部、東半部則天氣炎熱、氣溫偏高，午後亦有局部降雨的機率。

下週四至六(1至3日)為模式末期的模擬，因學理限制而存在較大的「不確定性」。歐洲模式模擬「太平洋高壓」緩慢增強，結束多雨的型態，逐漸進入夏季型的天氣；美國模式(GFS)模擬亦類似，只是時間稍微落後，故應持續觀察最新資料。

▼今(24日)晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「薔琵」強度略增強，逐漸向北迴轉(左圖)。最新(23日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬27日20時地面氣壓及雨量圖顯示，「梅雨鋒」北移至華中，台灣受「西南季風」影響，迎風面中南部有明顯降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）