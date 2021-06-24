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快訊／梅雨回馬槍「倒大雨」夜襲南台！休戰一天　西南風水彈接力

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲滯留鋒面持續影響台灣，25日將北抬至北部海面。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局24日晚間9時15分持續針對南高屏3縣市發布「大雨特報」，受滯留鋒面影響，易有短延時強降雨。預報中心預報員徐仲毅表示，25日鋒面北抬，晚間就會來到北部海面一帶，西半部有短暫陣雨或雷雨、東半部有午後雷陣雨，不下雨時偏悶熱，各地30至32度，提醒民眾，鋒面北抬過程天氣不穩定，清晨到上午、午後山區還是會有局部大雨。

【大雨特報21:15】滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，24日晚至25日（周五）南部地區有局部大雨發生的機率：台南市、高雄市、屏東縣。

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▼鋒面還沒走！南部3縣市大雨特報。（圖／NCDR、中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲5號颱風薔琵距離台灣超過2000公里遠 。（圖／翻攝NOAA）

氣象局預報，25日鋒面逐漸北移，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區午後也有局部短暫雷陣雨，入夜至清晨南部地區以及午後各地山區有局部大雨發生機率，提醒民眾注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣；溫度方面感受較舒適，各地高溫約30、31度，低溫約24至26度。

至於今年第5號輕度颱風「薔琵」（Champi），有稍微增強趨勢，目前位在距離鵝鑾鼻東方2040公里海面上，以時速15公里速度，向北北西轉北、朝日本東方外海前進，近中心最大風速每秒23公尺，相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺，7級風暴風半徑100公里。

預計26至30日（周六至下周三）西南風再度增強，氣象局指出，南部容易有陣雨或雷雨，中部也有局部短暫陣雨或雷雨，中南部有局部大雨發生機率，北部及東半部多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨；由於西南風的強度、帶來的水氣多寡仍有不確定性，氣象局將持續更新天氣資訊。

▼薔琵將一路往北朝日本東方海面前進。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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