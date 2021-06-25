柯文哲爆雙北合作「秘密」是一對夫妻！　侯友宜回應關鍵原因

▲北農群聚感染，全數攤商進行快篩。（圖／記者林敬旻攝）



記者許力方／台北報導

台北市長柯文哲因北農案，夜奔指揮中心開會，隔天一早受訪時提到，北農是因疫調缺陷，而雙北合作密切其實有個「秘密」，原因是一對夫妻，新北衛生局長陳潤秋的丈夫就是台北市聯醫副院長璩大成，同時也是北市疫情小組的副召集人。侯友宜聽聞笑回，潤秋局長很辛苦，璩大成一定是聽她的話，夫妻感情才會好，雙北防疫不分你我。

談及北農54人群聚，柯文哲24日在廣播節目《財經起床號》坦言，北農員工設籍在台北不到一半，都是從別的縣市疫調後轉回台北，因此居住地的其他縣市對疫情的面貌一開始很模糊，工作地的看不到，只有中央才看得到全貌，被問到為什麼會找衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲等人開會？他回應，這是疫調系統上的缺陷，發現就可以解決。

▼柯文哲夜奔指揮中心開會約一小時，達成三點共識。（圖／記者洪巧藍攝）



▼柯文哲前往濱江市場篩檢站慰免醫護同仁。（圖／台北市政府提供）



▼北農全員快篩。（圖／記者林敬旻攝）



事實上，高雄因爆發7人家族群聚感染，市長陳其邁砲轟新北市府、恩主公醫院疫調失誤，害病毒擴散到其他縣市，柯文哲談到此事，哈哈笑說「這很好笑，這是一模一樣的案例！」北農每天上班的人有1萬人，基本問題就是陳其邁說的，住院、工作、設籍地往返其他縣市，「就是推責任」，他知道這是問題就直接找疾管署要解決。

話鋒一轉，柯文哲接著爆料，雙北防疫能夠那麼密切合作，因為陳潤秋和璩大成這對夫妻，剛好在台北、新北市擔任防疫的要角，「兩邊政府早上在談什麼，晚上回家，夫妻兩個會再自己討論一遍」，因此確保雙北在疫情方面，也許速度不太一樣，但不會方向不一樣，「有個秘密嘛，負責人就是夫妻嘛。」

對此，侯友宜聽聞柯文哲的「雙北秘密」說，笑著喊話「大成我記得你跟我說過，你是聽潤秋的，證明潤秋很多的話你都有聽」，台灣傳統家庭是老婆做事、先生聽令，夫妻關係才會好，相信就像柯市長說的，璩大成一定是聽陳潤秋的話，夫妻好感情不言而喻，防疫期間兩人都很辛苦，希望雙北防疫不分你我，一起努力。

▼侯友宜笑回應柯文哲：「雙北防疫不分你我」。（圖／資料照）



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