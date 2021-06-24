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質疑國產疫苗政商勾結　施明德：不准蔡政府依「台灣安全標準」放行

▲前民進黨主席施明德。（資料照／記者林銘翰攝）

▲前民進黨主席施明德。（資料照／記者林銘翰攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎數至今（24）日累計1萬3169例本土確診，奪走605條人命。前民進黨主席施明德24日坦言，對在野黨幼稚的監督行為，及執政黨面對疫情的作為，內心充滿憤怒；他批評，疫情如此險惡，政府竟連疫苗都沒有預先採購，連快篩劑都沒有？這是什麼超前部署。對於國產疫苗，施明德則表示，安全性還不確知，有效性也未經國際安全標準認證，價格卻是全球最貴，「這是什麼遠見，什麼超前部署？是部署國安還是部署私人企業的利益？」

他指出，「昨天聯亞藥三十元掛牌，一下子漲到近三百元了！暴利啊！去年七月就佈局好，今年七月批准，這是不義之財！透過政商關係謀取暴利！如果蔡政府不依國際安全標準就批准緊急上市，這個政權就是不義政權。而且是用六百條人命來成就高端和聯亞藥幕後『人材』的不義財富」。

施明德籲台灣人盯住蔡政府，不准他們以「台灣安全標準」放行「國產」疫苗！他說，總統蔡英文最近已公開表示將依「國際安全標準」處理，不能讓她食言，否則，我們都對不起已陣亡的六百多位亡魂。

另外，施明德還特別強調，「國產」疫苗其實是私人企業。

施明德臉書全文如下：

我正全心全力在趕寫回憶錄「這個人」（書名暫定），希望明年能夠出版六十幾萬字的這部著作。天天讀當年老報紙等資料，老眼都昏花了。所以我強迫自己不要對當下的國家狀況發言。

其實，我心是充滿憤怒的。我憤怒執政者對疫情的作為，我憤怒在野黨們對執政的監督如此幼稚！我憤怒為什麼政府在疫情已經如此險惡下，竟連疫苗都沒有預先採購，連快篩劑都沒有？這是什麼超前部署！

而在野黨立院黨團還只會搞什麼總統府前的快閃示威？國民黨立委還駡美國、立陶宛送我們疫苗，我們就是「疫苗乞丐」！這些幼稚立委，都不知道他們的老祖宗兩蔣父子，當年就是靠一面倒倒向老美，比狗還不如的姿態，才存活下來的。就像當年毛澤東如果沒有一面倒倒向蘇聯，做蘇聯的走狗，共產黨怎麼能在老蔣和美帝聯手下，存活茁壯？

執政黨爛，在野黨更爛！要不就是一人黨像只會背名言佳句的藝人！

我們國家現在就是這樣。怎麼能不生氣。

過去一年多，對疫情處理所以能夠獲得全球好評，其實只有兩個因素：海島環境和快速鎖國。第一時間就把「敵軍」擋於國境之外。這件事應居首功的，是陳明通不是陳時中。還記得去年在野黨痛罵阿通沒有人性嗎？什麼「小明故事」。要用政治手段施壓陳明通，我當時就對阿通說：「挺住！」

阿通走了，陳時中被捧得忘了自己，想選台北市長，政治思考佔據他的専業，討好鄭文燦等政客，修改3+11，缺口出現了，「敵人」進來了！這才發現全球抗疫的優等生領導團隊連快篩劑都沒有，更不用說預購預訂疫苗。原來我們的總統有先見之明，去年七月就說，今年七月就會有國產疫苗！

天不從人願，四月「敵軍」就攻下雙北了，全國一萬多人確診投降，六百多人陣亡了。

這時，我才發現我們的「國產疫苗」是全球最貴的！安全性還不確知，有效性也未經國際安全標準認證，售價居然是AZ 的十倍，比莫德納還貴！這是什麼遠見，什麼超前部署？是部署國安還是部署私人企業的利益？

昨天聯亞藥三十元掛牌，一下子漲到近三百元了！暴利啊！去年七月就佈局好，今年七月批准，這是不義之財！透過政商關係謀取暴利！如果蔡政府不依國際安全標準就批准緊急上市，這個政權就是不義政權。而且是用六百條人命來成就高端和聯亞藥幕後「人材」的不義財富。

台灣人啊，盯住：不准蔡政府以「台灣安全標準」放行「國產」疫苗！我太忙了，四十天來一家四口完全沒有踏出家門一步，全靠網購度日。疫苗短缺，打疫苗會被攻擊是特權。拜託大家一起好好監督。

至少，請全民要先監督「國產」疫苗（其實是私人企業），不能以「台灣安全標準」放行。蔡總統最近已公開表示將依「國際安全標準」處理。

不能讓她食言，否則，我們都對不起已陣亡的六百多位亡魂！

其他的黑箱作業，反民主程序的獨斷，像楊照所一再呼喊的，一息尚存的人，都不要置身事外。國家是我們的，民主體制是我們建構的。它有病了，像路上有人病倒了，我們能置之不理嗎？

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