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考試院會修正通過　公教夫妻可同時請領育嬰留職停薪津貼

▲▼新生兒,嬰兒,生產,嬰兒室,醫院,生育率,出生率,少子化,生育津貼,生育給付,育嬰假,育兒津貼,兒童,小孩,幼兒。（圖／記者李毓康攝）

▲考試院會通過《公教人員保險法》條文修正草案，公教夫妻可同時請領育嬰留職停薪津貼。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

考試院會27日通過《公教人員保險法》條文修正草案，明定妻雙方在申請同一子女的育嬰留職停薪期間，將可以同時請領育嬰留職停薪津貼，進一步提升對公教人員育嬰留職停薪權益的保障。

為呼應行政院會5月6日通過建構安心懷孕友善生養環境政策，考試院會27日通過《公教人員保險法》第35條、第51條條文修正草案，將函請行政院會銜送立法院審議。

考試院說明，未來若修法通過，夫妻雙方在申請同一子女的育嬰留職停薪期間，將可以同時請領育嬰留職停薪津貼，進一步提升對公教人員育嬰留職停薪權益的保障。

考試院表示，為了因應國家少子女化趨勢，建構友善生養環境，考試院日前會同行政院修正《公務人員留職停薪辦法》，刪除育嬰留職停薪僅得以本人或配偶一方申請為限的規定。

考試院指出，本次是考量社會環境變遷、育兒方式多元，為使夫妻選擇同時申請育嬰留職停薪期間，雙方都能獲得一致的基本生活補貼保障，故將現行僅得夫妻一方申請育嬰津貼的規定刪除，以符合育嬰津貼的建制意旨，施行日期考量各職域社會保險的一致性，將由考試院會同行政院定之。

考試院說明，目前夫妻雙方如已依留停辦法，同時申請留職停薪，其中一方因配偶尚在領取育嬰留職津貼期間，原不得同時請領津貼者，自《公教人員保險法》修正施行之日起，就能適用新規定，無論配偶是否領取完畢，都可以依規定按月發給育嬰津貼。

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