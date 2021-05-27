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落實2030雙語政策！2023年高普考不考公文　高考三級提升英文占比

▲▼國中會考結束,考生步出考場 。（圖／記者李毓康攝）

▲為落實2030雙語政策，2023年起高普考不考公文，高考三級提升英文占比。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

考試院27日表示，2023年起高普考試國文刪除列考公文，高考三級全面提升英文占分比重，並將英文檢定納入僑務行政、國際文教行政、新聞及觀光行政等4類科應考資格，所有公職專技人員類科均調整口試占分比重為30%、筆試占分比重為70%。

考試院會27日通過「公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則」部分條文修正草案，明定高普考試國文刪除列考公文，高考三級全面提升英文占分比重，並將英文檢定納入僑務行政、國際文教行政、新聞及觀光行政等4類科應考資格。

此外，公職社會工作師類科應考資格增列實務經驗年限條件；公職社會工作師、公職獸醫師及公職建築師等3類科免列考普通科目，並增加第二試口試；所有公職專技人員類科均調整口試占分比重為30%，筆試占分比重為70%，上述修正均自2023年考試開始適用。

考試院說明，高普考試普通科目國文原列考公文，考量現行初任公務人員基礎訓練已有安排公文寫作課程，各機關實務訓練階段，亦會配合業務辦理公文實作訓練，故不再列考。

考試院指出，為落實2030雙語國家政策，提升公務人員英語能力與國家競爭力，基於現行高考三級英文占分比重為公務人員各等級考試之最低，然而該等級考試錄取人員為各級政府機關業務主要人力來源，因此提高普通科目法學知識與英文的占分比重。

另外，僑務行政、國際文教行政、新聞及觀光行政等4類科業務涉外性質較高，且有派駐國外機會，因此增列英文檢定為應考資格條件。

在公職專技人員類科考試部分，考試院則說，考量公職專技人員類科旨在借重專技人才的專業學識與實務背景，以提升公部門專業服務效能，宜朝減少筆試應試科目，強化實務經驗與採行多元考試方式改革。

因此，考試院表示，本次於公職社會工作師類科應考資格增列實務經驗年限條件；公職社會工作師、公職獸醫師及公職建築師等3類科調整應試科目及考試方式；所有公職專技人員類科均提高口試占分比重。

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