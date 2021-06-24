台南凶殺案！男欠15萬被押到山區亂棒痛毆　房東見屍驚魂

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南新化警方23日獲報一名男子陳屍在住宅內，鑑識人員初步勘驗發現現場有打鬥痕跡，且死者身上有多處瘀青傷痕，研判有他殺嫌疑，立即組成專案小組連夜追查。24日查獲王姓（19歲）、林姓（25歲）與3名未成年嫌犯，並查扣球棒、木棒及鐵棍等疑似犯案工具，疑似為死者積欠15萬債務所引發的糾紛，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲疑似金錢糾紛！台南惡煞強押男子上車，載到山區活活打死。（圖／記者林悅翻攝）



新化區23日接獲通報有一名男子陳屍在租屋處，警方勘驗後發現死者身上有多處瘀青傷痕，加上現場有打鬥痕跡，立即組成專案小組已他殺嫌疑偵辦，鎖定嫌犯所使用的交通工具，查獲王姓、林姓與3名未成年嫌犯，至於是否仍有其他共犯在逃，警方也正在積極查緝中。

▲疑似作案工案的鐵棍、球棒與木棒。（圖／記者林悅翻攝）



▲▼警方連夜追查，待補林姓主嫌與其他共犯。（圖／記者林悅翻攝）



據了解，死者疑似有金錢糾紛，積欠15萬元，23日5名嫌犯等人強押死者前往中興大學新化林場後，以球棒、木棒等痛毆死者，再將其載回租屋處，直到鄰居察覺有異，房東進屋查看才發現男子早已死亡。

而防疫期間，相關人員是否涉及群聚違反傳染病防治法，警方也會等到嫌犯全數到案後，移送衛生局開罰。

►我沒有遲到，是時間遲到了。



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