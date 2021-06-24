陳時中證實有疫苗緩打潮！單日接種僅5.3萬人　往下開放條件曝

記者張乃文／台北報導

根據疾管署公布統計數據顯示，6/23疫苗接種人次為53,068，涵蓋率約為7.43%。相較於17日單日施打117,570人，似有緩打跡象，指揮官陳時中認為「這兩天稍微緩打」，約為5萬人左右，會再強力宣導。

近期疫苗似乎出現緩打潮，陳時中在疫情記者會上提到，希望一星期至少能達到一百萬劑，而AZ有出現打到15萬劑的情況，換言之施打量能是足夠的，「不過這兩天稍微緩打」，約是五萬人以下，要再強力宣導。

至於7/1若還是有緩打狀況，是否會再往下開放，陳時中也說，目前開放到第8類，第9類之後會再與專家商量，以疫情控制及目標群做評估，保護風險高之族群避免變成重症，風險低者，染疫可能性低，因此可能以恢復社會力為主要方向。他指出，仍以疫情的嚴重與否來評量，若有緩打，會對目標族群保留一定量，其餘往下開放。

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疾管署統計，6/23新冠疫苗接種53,068人次，其中AZ為43,896人次(第1劑41,870人，第2劑接種2,026人)，莫德納則接種9,172人。截至目前為止，累計接種1,746,130人，疫苗接種人口涵蓋率約7.43%。

另外，回追至6/17單日施打人數有117,570人、6/18為84,465人，6/19、20則是112,218人，6/21為48,813人，到6/22是49,070人，可看出有往下降趨勢。

▲疾管署公布新冠疫苗接種人次。（圖／翻攝自疾管署網站）