網怨「全台跟著雙北三級延長」　陳時中再喊話：我們面對的是病毒

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日宣布延長三級警戒7/12，指揮官陳時中也坦言，目前情況還沒達到要求，近期也發生幾起群聚。但三級延長消息一出，就有網友抱怨「全台跟著雙北延長」，台北市市長柯文哲也批「這是典型政治攻擊」。對此，陳時中強調「還是要說我們面對的是病毒，延長是要努力把疫情控制下來。」

柯文哲24日接受News 98「財經起床號」專訪，關於北農、環南市場、北藝工地近日被爆出確診案例，成為全台討論焦點，加上中央23日宣布三級警戒要維持到7月12日，許多人現在槍口對準柯文哲，認為北市疫調不夠好。對此，柯文哲強調，「我跟你說，我們當市長久了就知道，這是典型政治攻擊！」

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針對相關言論，陳時中今在疫情記者會也做出回應，他表示「我們面對的是病毒，病毒跑很快，稍微不注意到處流竄，大家要盡速的把自己份內工作做好，相信把疫情控制就會比較好。」

陳時中也進一步強調，延長不是讓大家陷在裡面，是這段時間要努力把疫情控制下來，把疫調做好，各方面措施做好，一方面希望把疫情圍堵起來，另一方面是，未來如果警戒降級，萬一出現任何疫情，也能及時反映和及時控制，「所以這段時間對我們來說也好，對中央地方也好，都是一件非常緊張嚴肅的事情，這時候要大家一起努力。」