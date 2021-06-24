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彰化居隔剩166人　王惠美籲：逾半長輩應快打AZ避免感染重症

▲▼彰化今天零確診且居隔數剩166人，王惠美呼籲長輩們應快打AZ避免感染重症。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化今天零確診且居隔數剩166人，王惠美呼籲長輩們應快打AZ避免感染重症。（圖／彰化縣政府提供）

記者鄧木卿／彰化報導

中央流行疫情指揮中心公布彰化今天零確診，縣長王惠美下午3點主持疫情記者會時表示雖然值得高興，但還是要再小心，全縣居家隔數人數還有166人，包括田中、社頭、北斗和永靖等450名果菜相關人員明天下午會快篩，此外，85歲至89歲符合施打AZ疫苗的長輩，卻有超過一半拒打，她說，至今沒有打疫苗致死的證據，呼籲踴躍施打避免感染重症。

▲▼彰化今天零確診且居隔數剩166人，王惠美呼籲長輩們應快打AZ避免感染重症。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，全縣累計255個確診數，8人死亡，居家隔離人數2941人，目前還有166人，雖然今天零確診，但縣府還是公布三處足跡點，是外縣市確診者來彰化的地點，6月16日上午11點至11點20分，聯邦銀行員林分公司，及11點40分至11點50分，埔心鄉中山路中油加油站，上述兩地是桃園確診南下出差地點；6月17日下午6點35分至6點45分，秀水鄉彰鹿路秀安超商，是南投確診者在此毒品交易，民眾若在同時間到過，應盡早去做快篩。

▲▼彰化今天零確診且居隔數剩166人，王惠美呼籲長輩們應快打AZ避免感染重症。（圖／彰化縣政府提供）

至於果菜市場快篩結果，溪湖和員林果菜市場共有935人，昨天快篩全都陰性，明天下午12點半到4點，在田中果菜市場會有第3場的快篩，包括田中、社頭、北斗和永靖等450名相關人員請帶好健保卡、身分證踴躍前往。

▲▼彰化今天零確診且居隔數剩166人，王惠美呼籲長輩們應快打AZ避免感染重症。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美說，明天將針對85歲至89歲的長輩施打AZ，但符合資格有11430人，卻只有4970有施打意願，她認為，不論AZ、莫德納或是輝瑞疫苗，保護效果都非常好，民眾不必挑選，有疫苗就施打。

▲▼彰化今天零確診且居隔數剩166人，王惠美呼籲長輩們應快打AZ避免感染重症。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局長葉彥伯也說，所有疫苗都經過人體臨床實驗，有安全性，此外，目前還沒有直接證據證明施打疫苗和死亡有關，疫苗好處是減少感染和減少重症死亡，呼籲長輩踴躍施打。

▲▼彰化今天零確診且居隔數剩166人，王惠美呼籲長輩們應快打AZ避免感染重症。（圖／彰化縣政府提供）

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