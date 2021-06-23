親子鑑定抓包老婆出軌！綠帽男逼問「小王是誰」　妻：當時人蠻多的

▲孩子養8年不像自己，親子鑑定抓包老婆出軌。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸一名39歲男子小高（化名）2010年與老婆小劉（化名）結婚，兩人原本感情融洽，不料老婆在兒子出生後，突然開始對他冷淡，最後甚至要求離婚，直到某一天他意外發現，原來老婆不但出軌了，連兒子也是與「小王」生的，氣到當面質問老婆，孩子的生父是誰？沒想到老婆卻說「不知道，當時人蠻多的」。

根據大陸《海峽都市報》報導，小高與小劉2010年結婚，婚後感情非常好，也很少發生爭吵，直到2013年孩子出生後，小劉就突然開始對他冷淡，動不動就說要跟他離婚，儘管他努力要維繫婚姻，卻始終無法挽回妻子。

小劉後來拿出一份離婚協議書，內容寫著兩人離婚後，兒子必須與她一起生活，且小高名下一棟房子要過戶給兒子。兩人僵持多年後，小高才決定放棄，同意離婚並過戶房子。

不過在辦理離婚手續前，他突然想起，兒子這幾年越長越大，但行為、性格及長相都不像自己，考慮之後決定偷偷進行親子鑑定，結果發現養了8年的孩子，竟然不是自己親生的，氣得立刻要找小劉對質。

不料當他找到小劉時，發現小劉正在與一名陌生男子約會，最初以為陌生男就是孩子生父，不料對方卻說「與小劉只是玩玩」，並沒有生孩子。兩人後來回到家中談判，小劉看著丈夫拿出親子鑑定，才終於坦承早已出軌的事實。

▲小劉表示，不清楚孩子的生父是誰，甚至說出「當時人蠻多的」。（圖／翻攝自海峽都市報）

小高表示，除了一定要離婚外，也要求妻子必須賠償他50萬元人民幣（約新台幣216萬元）。小劉聽見後，表示無法接受，認為婚姻期間，她也為家庭付出許多，況且她也拿不出如此多錢。

小高一聽立刻說，「你沒有錢先暫時不管，你先告訴我們，這個孩子的父親到底是誰，你沒錢沒事，我去找他要」，沒想到妻子竟回答，「都已經過去8年了，你現在問我是誰，我怎麼知道，當時人蠻多的」，讓他臉色相當難看。

小劉的媽媽事後出面緩頰，並表示願意為女兒付最多10萬元（約新台幣43萬元），希望小高可以接受，讓事件到此為止，但小高堅持要50萬元賠償，雙方始終無法達成共識，目前仍在調解中。

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