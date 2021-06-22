摩鐵7度狂戰！人夫袋藏保險套、潤滑劑…正宮見「小三是男的」崩潰

▲人妻發現丈夫外遇，小三還是一名男子，讓她大受打擊決定提告求償。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人妻整理衣服時，突然在丈夫平常使用的袋子中，驚見保險套、潤滑劑、摩鐵折價券等，讓她大受打擊，一查更發現，老公外遇的對象竟是一名男子，讓她心碎怒告這名「男性小三」。日前法院判決出爐！

人妻主張，婚後與丈夫育有2女，她2020年4月初下班後整理衣架上的衣物時，無意間在丈夫平日使用的袋子內發現潤滑劑、保險套、汽車旅館住宿折價券等物，隔沒幾天又發現袋子裡出現摩鐵的發票，打電話到摩鐵才知道，這是到廢鐵休息3小時的費用。

人妻驚覺不對勁，懷疑丈夫外遇，隨即聘請徵信社調查丈夫的去向，這才發現丈夫多次利用平常日下午與一名男子阿勁(化名)秘密出遊，光是2020年4月至5月間，2男就至少進出摩鐵7次，共同出遊至少10多次。人妻大受打擊，需持續到身心科門診治療，決定向丈夫提出離婚訴訟，並向阿勁提告求償60萬元精神撫慰金。

▲人妻發現保險套、潤滑劑等物，察覺不對勁，聘請徵信社調查丈夫行蹤。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對此，阿勁坦承，確實有與人夫上摩鐵，他2019年在交友軟體認識人夫，但始終不知道對方的本名，直到收到起訴狀才知道人夫的本名，他2020年間在與人夫往來過程中，完全不知道人夫是有老婆的人，他也難以想像同性戀者有異性配偶，甚至組成家庭育有子女的事，所以一直對人夫自稱單身一事深信不疑，直言人夫連真實姓名都對他隱瞞了，要如何期待人夫針對婚姻狀態坦誠相告。

人夫在法院審理時作證，與阿勁接觸時沒有把自己的基本資訊、家庭狀況公開，「我跟阿勁說我屬於單身狀態」，包括交友軟體資訊欄上也都載明單身，「我從來沒有跟阿勁說過我已婚，也沒有帶阿勁到我家」，且在網路上也是用英文名字。

高雄地方法院勘驗相關事證，以及人夫的說詞過後，認為阿勁主觀上並沒有侵害正宮配偶權的故意或過失，最後將正宮的訴訟駁回。