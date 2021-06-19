女友搞上爺爺！　他翻手機驚覺「兒子其實是叔叔」綠炸崩潰

記者吳美依／綜合報導

外國一名男子最近發現，女友竟然與爺爺發生外遇，「我的兒子其實是我的叔叔」，提起自己慘遭「雙重背叛」的痛苦，忍不住崩潰哭泣。他將這段經歷分享至TikTok，引發熱烈討論。

網友表示，他有一天趁著女友在洗澡、兒子在一旁玩耍時，偷偷使用了女友手機，竟發現「多年以來的訊息、照片與鹹溼露骨的東西」，「我們和他（爺爺）住在一起的時候，他一直在和我的女友上床」。

▲網友表示不願分享「兒子」的照片，但他仍分享自己開心抱著一名男嬰的影片。（圖／翻攝TikTok@stacks1400）

網友也透露，爺爺一直都有感情不忠的紀錄，甚至「在奶奶家附近的轉彎處，就組成另外一個家庭」。他坦言父母也都不太喜歡爺爺，不敢相信自己當初「對這種男人有更高的期待」。

儘管如此，這名網友似乎仍捨不得割捨「父子情」，還是想要繼續撫養無辜的孩子。他表示，絕對不會將「兒子」照片分享在社群媒體上，但其個人帳號裡仍出現男嬰與其他孩童的影片與照片。

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